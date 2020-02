Governo do Estado inaugura escritório comercial de SP em Dubai

O Governador João Doria inaugurou, nesta segunda-feira (10), o escritório comercial de São Paulo em Dubai. O espaço será usado para estreitar relações comerciais e facilitar a exportação de produtos de São Paulo para o Oriente Médio e norte da África. O escritório também dará mais visibilidade às possibilidades de negócio em São Paulo, principalmente aos ligados ao plano de desestatização do Governo do Estado.

“Somos pioneiros nessa iniciativa. Certamente seremos seguidos por outros estados. A inauguração deste escritório foi uma decisão acertada que tomamos no intuito de promover e gerar negócios para São Paulo com países da região”, salientou Doria. O escritório nos Emirados Árabes Unidos é o segundo a representar São Paulo no exterior – o primeiro fica em Xangai, na China.

Estrutura

Distribuído em uma área de 133 m2, o escritório possui recepção, duas salas e uma seção com estações de trabalho. Toda a infraestrutura e aluguel serão financiados pelo governo de Dubai. Apenas os funcionários serão remunerados pelo Governo de São Paulo.

Dubai

Para a direção do escritório em Dubai, Doria escolheu Silvia Pierson, que já foi chefe de operações internacionais da Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) em Miami.

Mais cedo, o Governador discursou na abertura do evento Dubai Sugar Conference, que chega à quinta edição como o evento mundial mais importante da indústria do açúcar e reúne especialistas para o intercâmbio de ideias, perspectivas, oportunidades e novas conexões.

“São Paulo responde por 60% da produção de açúcar do Brasil, com cerca de 18 milhões de toneladas. Na atual safra, deverá exportar quase 13 milhões de toneladas. Se fossemos um país, nosso Estado seria o terceiro maior produtor do mundo e o segundo maior exportador. Daí a importância de São Paulo para o setor”, declarou Doria.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Missão Emirados

A Missão Emirados é a nona e maior missão empresarial do Governo de São Paulo no mercado externo. Em busca de investimentos para São Paulo, de 8 a 12 de fevereiro, Doria cumpre agendas em Abu Dhabi e Dubai acompanhado dos Secretários Julio Serson (Relações Internacionais), Henrique Meirelles (Fazenda e Planejamento), Gustavo Junqueira (Agricultura e Abastecimento), Patricia Ellen (Desenvolvimento Econômico) e João Octaviano (Logística e Transportes), Wilson Mello (Presidente da InvestSP) e um grupo de 47 empresários.