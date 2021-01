Governo do Estado anuncia que Jacareí retorna à Fase Laranja do ‘Plano São Paulo’

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (15) que o município de Jacareí retorna para a Fase Laranja do ‘Plano São Paulo’. As novas regras passam a valer a partir de segunda-feira (18).

O Governo do Estado divulga neste link as atividades que podem ter atendimento presencial em cada uma das fases. Nesta mesma página, há as informações sobre em que fase cada região do Estado se encontra. Alguns detalhes a seguir.

Jacareí retorna à Fase Laranja do ‘Plano São Paulo’

Shopping, Comércio e Serviços – Na Fase Laranja, o comércio, os serviços, os shoppings, galerias e estabelecimentos congêneres podem ter ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local. Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h. Praças de alimentação: funcionamento de acordo com a categoria do estabelecimento. Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos.

Restaurantes e Similares – Capacidade 40% limitada. Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h. Consumo local e atendimento exclusivo para clientes sentados. Venda de bebidas alcóolicas até as 20h. Adoção dos protocolos geral e setorial específico.

Bares (Consumo Local Proibido) – O atendimento presencial não é permitido nesta fase, sendo permitidas as entregas via delivery.

Parque da Cidade e Parque dos Eucaliptos – Fica suspenso o funcionamento.

Salões de Beleza e Barbearias – Capacidade 40% limitada. Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h. Adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

Academias de Esportes e Centros de Ginástica – Para qualquer modalidade, capacidade 40% limitada. Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h. Agendamento prévio e hora marcada. Permissão apenas de aulas e práticas individuais, suspensas as aulas e práticas em grupo. Adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

Eventos, Convenções e Atividades Culturais – Capacidade 40% limitada. Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h. Obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos marcados. Assentos e filas respeitando distanciamento mínimo. Proibição de atividades com público em pé. Adoção dos protocolos geral e setorial específico.

Demais atividades que possam gerar aglomeração, não estão permitidas nesta e nem em outras fases do plano estadual.

Endereço e contatos da Vigilância em Saúde de Jacareí

Praça Professor Luis de Araújo Máximo, nº 98 – Jardim Paraíba.

Telefone: (12) 3955-9623

E-mail: vigilancia.saude@jacarei.sp.gov.br