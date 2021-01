Governo do Estado anuncia que Jacareí e todo o Vale do Paraíba regridem à Fase Vermelha do ‘Plano São Paulo’

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (22) que o município de Jacareí – assim como toda a região do Vale do Paraíba –, retorna para a Fase Vermelha do ‘Plano São Paulo’ – a fase mais restritiva do plano de combate à pandemia. As novas regras passam a valer a partir de segunda-feira (25).

Jacareí e todo o Vale do Paraíba regridem à Fase Vermelha

O Governo do Estado divulga neste link as atividades que podem ou não ter atendimento presencial em cada uma das fases. Nesta mesma página, há as informações sobre em que fase cada região do Estado se encontra. Alguns detalhes a seguir.

Não permitidas – Boa parte das atividades, serviços e estabelecimentos não podem funcionar nesta fase mais restritiva do Plano SP. Entre as atividades não permitidas estão shoppings, galerias e estabelecimentos congêneres; comércio; serviços; consumo local em bares, restaurantes e similares; salões de beleza e barbearias; academias de esportes de todas as modalidades e centros de ginástica; eventos, convenções e atividades culturais.

Parque da Cidade e Parque dos Eucaliptos – Já estava suspenso o funcionamento durante a Fase Laranja. Portanto, os parques permanecem fechados.

Permitidas – Apenas as atividades essenciais podem funcionar, como por exemplo: supermercados, farmácias e postos de combustíveis.

Demais atividades que geram aglomeração, não estão permitidas nesta e nem em outras fases do plano estadual.

Os Decretos Municipais relacionados à pandemia ficam disponíveis neste link.

‘Plano São Paulo’

Endereço e contatos da Vigilância à Saúde de Jacareí

Praça Professor Luis de Araújo Máximo, nº 98 – Jardim Paraíba.

Telefone: (12) 3955-9623

E-mail: vigilancia.saude@jacarei.sp.gov.br