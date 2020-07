Governo de SP reabre mais seis parques para a população

Mais seis parques estaduais estão reabertos a partir de hoje (20) para a visitação da população em São Paulo. Na semana passada o governo estadual abriu nove parques. Os parques funcionarão das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, com restrição de portões de acesso e com regras específicas de acordo com cada espaço. A limpeza e desinfecção dos banheiros serão intensificadas em todos os parques e em todos haverá pontos com totens de álcool gel. O uso de máscara e o distanciamento social continuam obrigatórios. Não é recomendado o uso de quadras, campos e parquinhos.

Segundo o governo estadual, os permissionários de alimentação deverão seguir as regras específicas do setor, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) vai monitorar as atividades e o comportamento da população nos espaços durante as primeiras semanas para deliberar sobre a abertura integral. A visita aos parques está recomendada apenas para atividades físicas individuais como corridas, caminhadas e ciclismo. Os espaços fechados como bibliotecas, salas de atividades, museus e orquidários continuam restritos.

Parques

Abrem hoje os parques: Juventude, Horto Florestal, Jequitibá, Jacuí, Biacica, Jardim Helena. Já estão em funcionamento desde o último dia 13 o Villa-Lobos, Candido Portinari, Água Branca.

No parque Ecológico do Tietê, além dos parques naturais Jaraguá e Cantareira (Núcleo Pedra Grande), as visitas devem ser agendadas com antecedência mínima de 24 horas por meio do site da Fundação Florestal, órgão responsável pelas duas Unidades de Conservação, e obedecer ao limite de 30% da capacidade.

O Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico, podem ser visitados durante a semana das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados das 9h às 16h, com restrição de 50% dos ingressos. O Jardim Botânico estará fechado às segundas-feiras para manutenção. Para visitação ao Zoo Safári, é permitido uso apenas de veículos particulares, porque o serviço de vans está suspenso.



Foto:© Rovena Rosa/Agência Brasil

Agência Brasil