Governo de SP participa da ‘1ª Reunião Regional de Diálogo para o Desenvolvimento Humano da América Latina’

Secretária Célia Parnes representou o Governo do Estado de São Paulo ao debater e apresentar as medidas de proteção social adotadas no enfrentamento à Covid-19

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, participou nesta quinta-feira, 11 de junho, da ‘1ª Reunião Regional de Diálogo para o Desenvolvimento Humano da América Latina’, por videoconferência, para debater e apresentar medidas de proteção social adotadas no enfrentamento à Covid-19.

A iniciativa teve o intuito de fortalecer os vínculos entre os gestores das pastas sociais, trocar experiências em nível internacional, identificar boas práticas e avançar na construção de uma rede de proteção para combater as vulnerabilidades sociais previstas com os desdobramentos do Coronavírus, por toda a América Latina.

“Conhecer as práticas de Assistência Aocial de outras regiões da América Latina, de grandes metrópoles, com cenários de vulnerabilidade social semelhantes aos nossos, nos permitiu compreender que a segurança alimentar é uma das grandes prioridades na proteção da população”, afirma Célia Parnes, Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, que complementa: “O grande diferencial presente ao longo de toda reunião, foi a expressividade numérica dos programas do Governo do Estado, por apresentarem um conjunto muito maior de ações de proteção social”.

Participaram do encontro – além da Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, representando o Brasil; a Ministra do Desenvolvimento Humano e Habitação de Buenos Aires (Argentina), María Migliore; a Secretária de Inclusão Social, Família e Direitos Humanos da cidade de Medellín (Colômbia), Mónica Alejandra Gómez Laverde; e a Secretária de Inclusão e Bem-Estar Social da Cidade do México (México), Almudena Ocejo Rojo.

Ao longo da reunião, foram discutidas as temáticas sociais de ajuda humanitária e os eixos principais de atenção por público em vulnerabilidade, levando em consideração as particularidades regionais de cada país.

A pasta estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo apresentou alguns de seus programas que já estão em andamento, como o ‘Alimento Solidário’ que distribuirá 1 milhão de cestas no Estado, atendendo 4 milhões de pessoas em extrema vulnerabilidade; a ampliação no atendimento dos 59 restaurantes Bom Prato que passou a ofertar jantares, servindo três refeições diárias – funcionando inclusive aos finais de semana e feriados, além da gratuidade nas refeições para as pessoas em situação de rua cadastradas pelos municípios; o projeto ‘Merenda em Casa’ que dará subsídio a mais de 730 mil estudantes da rede estadual na compra de alimentos; a distribuição de 2,6 milhões de máscaras para população mais vulnerável; o repasse de R$ 3 milhões para mais de 500 serviços de acolhimento para idosos; a distribuição de aproximadamente 300 mil itens de higiene bucal e equipamentos de proteção individual (máscaras) para cerca de 30 mil crianças beneficiadas pelo programa ‘Criança Feliz’; a campanha Inverno Solidário do Fundo Social de São Paulo; a instalação pela Sabesp de 170 lavatórios públicos em todo o Estado; o mutirão para emissão de RG de pessoas em situação de rua pela Secretaria de Segurança Pública; entre outros.

“Participar desta primeira reunião foi muito importante, pois iniciamos um relacionamento profícuo para a troca de tecnologias sociais e o intercâmbio de ações de enfrentamento à Covid-19”, finaliza Célia Parnes.

Foto: Governo do Estado de São Paulo/Arquivo