Governo de SP lança bilhete do Metrô e CPTM com tecnologia digital QR Code

O Governador João Doria realizou, nesta sexta-feira (11), o lançamento do TOP, novo Bilhete Digital QR Code para embarque nas estações da CPTM e do Metrô. A novidade, que já passava por um teste piloto em estações estratégicas desde o ano passado, chega para substituir, a médio prazo, o bilhete unitário tradicional, trazendo mais rapidez e comodidade para quem utiliza o transporte sobre trilhos.

“Essa é a modernidade. Um sistema digital é um sistema mais rápido, mais eficiente, de menor custo e que também impede a fraude. Coloca o Estado de São Paulo dentro do patamar das principais regiões do mundo, sobretudo na Ásia, onde o sistema já é utilizado para facilitar o ingresso às estações de transporte”, afirmou Doria, que participou da cerimônia de lançamento, na Estação da Luz, juntamente com o Secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.

O novo Bilhete Digital QR Code da CPTM e do Metrô tem o mesmo valor do anterior (conhecido como Edmolson), R$ 4,40 por passagem, e conta com a praticidade de poder ser adquirido e utilizado direto pelo celular, por meio do aplicativo TOP, disponível para celulares Android e IOS. O uso do QR Code em versão mobile para pagamento de tarifas torna-se um aliado para uma mobilidade mais segura, uma vez que o pagamento é feito por cartão de débito ou crédito, sem necessidade de manuseio de dinheiro. O passageiro pode adquirir, diariamente, até 10 bilhetes que ficam disponíveis no app sem prazo para expirar.

Além do aplicativo TOP, o passageiro também poderá comprar o Bilhete Digital QR Code nas máquinas de autoatendimento (ATM) localizadas dentro das estações, com cartão de débito, e, muito em breve, em estabelecimentos comerciais parceiros. O bilhete é impresso para que a pessoa use nas catracas e, mesmo sem ter data de validade, a recomendação é de que seja utilizado em até 72 horas para evitar danos na impressão do código. Também é recomendado que o usuário não amasse, dobre, rasgue ou molhe, inclusive com álcool em gel, o bilhete digital impresso, para evitar que o QR Code seja inutilizado.

Os Bilhetes Digitais QR Code, na versão impressa ou digital direto da tela do celular, poderão ser utilizados nas catracas sinalizadas e preparadas com a tecnologia, aproximando o código do leitor indicado. Neste período de transição, haverá a presença de profissionais identificados nas estações para auxiliar os usuários sobre uso das máquinas ATMs e oferecer suporte nos leitores instalados nas catracas. O aplicativo TOP também oferecerá suporte com atendimento por WhatsApp, pelo telefone (11) 3888-2200, 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O QR Code, sigla para Quick Response Code (Código de Resposta Rápida) é uma tendência nos meios de pagamento e a implantação dessa tecnologia significa um passo inovador para o transporte coletivo, pois, além de melhorar a experiência do usuário, proporciona mais controle e gestão de dados. Outra vantagem é a redução de custos operacionais, facilitando a logística, distribuição e armazenamento dos bilhetes unitários.

Para mais informações sobre o TOP acesse: www.boradetop.com.br

A implantação dos Bilhetes Digitais com QR Code é mais uma medida de segurança sanitária promovida pelo Governo de São Paulo em razão da pandemia do Coronavírus. A tecnologia garante que o usuário embarque sem necessidade de passar pela bilheteria, evitando contato físico e manuseio de dinheiro. A expectativa é de que, a médio prazo, a nova tecnologia possa substituir definitivamente os bilhetes tradicionais.

Foto: Governo do Estado de São Paulo