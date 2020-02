Governo de SP entrega obras de duplicação de trecho da SP-355 em Bady Bassitt

Neste sábado (1º), o Governador João Doria entregou as obras de duplicação da Rodovia Mauricio Goulart (SP-355), na cidade de Bady Bassitt, na região de São José do Rio Preto. O investimento do Governo do Estado é de R$ 1,9 milhão, com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Regional. A contrapartida do município foi de R$ 247 mil.

Bady Bassitt

“São 1.200 metros, uma extensão significativa para a população. Autorizamos também a iluminação desta nova rodovia para oferecer melhores condições de mobilidade para quem dirige e também às pessoas. Com iluminação, você também tem mais segurança para os moradores”, salientou Doria.

Intervenções

Além da duplicação, a via contou com obras de recapeamento, pavimentação, guias e sarjetas, galerias de águas pluviais e sinalização horizontal. O trecho urbano da SP-355 em Bady Bassit foi municipalizado.

“A duplicação era uma das obras mais esperadas pelos moradores de Bady Bassitt, pois facilitará o dia a dia também de municípios vizinhos que utilizam diuturnamente a rodovia”, afirmou o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Governador João Doria

O Governador João Doria assinou também liberação de recursos para iluminação pública do município. Após a prefeitura apresentar o projeto, o Estado vai repassar R$ 400 mil para o investimento nas vias da cidade.

São José do Rio Preto

Mais cedo, Doria esteve em São José do Rio Preto, onde assinou autorização para que a Desenvolve SP – o Banco do Empreendedor de São Paulo – possa financiar obras de infraestrutura urbana na cidade.

A linha de crédito Via SP, opção voltada à execução de obras de pavimentação urbana ou recape de vicinais, vai custear melhorias e revitalização em mais de 30 km de vias em diversas regiões do município.

“Como braço financeiro do Estado, a Desenvolve SP se propõe a incentivar não apenas o crescimento sustentável das micro, pequenas e médias empresas, mas também o desenvolvimento social e econômico dos municípios paulistas, impactando positivamente na qualidade de vida de toda a população”, disse Nelson de Souza, presidente da instituição.

Linhas de crédito

A Desenvolve SP oferece linhas de crédito voltadas para investimentos em infraestrutura com taxas e prazos mais competitivos para que as prefeituras não comprometam a saúde financeira dos municípios. São opções para investir na construção ou adequação de distritos industriais, arenas multiuso, centros de distribuição e abastecimento, projetos de sustentabilidade ambiental, iluminação pública, obras de infraestrutura viária e muito mais.

Os pedidos de financiamento devem ser aprovados pelas Câmaras Municipais, além de passar por análises financeira e de capacidade de endividamento da Secretaria do Tesouro Nacional. Após a entrega da documentação necessária e do processo de licitação concluído, os recursos são liberados às prefeituras de acordo com o cronograma das obras e serviços.

Foto:Governo do Estado de São Paulo