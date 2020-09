Governo de SP autoriza início das obras do segundo trecho do VLT da Baixada Santista

O Governador João Doria esteve em Santos e também oficializou a entrega de um viaduto e intervenções viárias da Nova Entrada da cidade

O Governador João Doria autorizou nesta quinta-feira (24) o início das obras da segunda etapa do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), entre a Avenida Conselheiro Nébias e o Terminal Valongo, em Santos. O novo trecho terá investimento estadual de R$ 217,7 milhões e capacidade para transportar até 35 mil passageiros por dia. Com sete meses de antecedência, Doria também entregou o Viaduto Piratininga e obras viárias no entorno da Rodovia Anchieta, que integram um amplo pacote de investimentos do Estado no projeto da Nova Entrada de Santos.





Governador João Doria

“O VLT, já na obra, vai modificar o perfil desta região. São intervenções urbanizadoras e recuperadoras, sem prejuízo dos valores históricos que serão preservados na área central de Santos. Ao ser entregue, o VLT vai revitalizar a região central da cidade e unir vários pontos turísticos, de serviço e de trabalho. Essa é uma das maiores obras de todo o litoral de São Paulo”, destacou o Governador João Doria.



A segunda etapa do VLT terá 8 km de extensão e prevê a construção de 14 estações com acessibilidade, duas pontes sobre o canal 1, via permanente, quatro subestações de energia, sistema de rede aérea, sinalização viária e urbanização. O trecho terá frota composta por sete veículos, já adquiridos pelo Governo do Estado, e capacidade para transportar 35 mil passageiros por dia.



A autorização para início das obras veio após publicação da Licença Ambiental de Instalação (LI), concedida pela Cetesb. Válida por seis anos, a LI era a última etapa legal antes da emissão da Ordem de Início de Obras pela EMTU. O prazo de conclusão do projeto é de 30 meses.





Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT)

O novo trecho vai integrar o Sistema Integrado Metropolitano, o SIM/VLT, gerenciado pela EMTU. Quando for completamente concluído, ele terá um total 27 km de extensão, considerando os 11,5 km já em operação entre São Vicente e a Estação Porto, em Santos, e também a ligação entre Barreiros a Samaritá, na Área Continental de São Vicente, que está em projeto. O sistema deverá operar com 33 VLTs transportando diariamente 95 mil passageiros.





Prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa

Estiveram presentes no evento os secretários de Logística e Transportes, João Octaviano Machado, e de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, o secretário interino dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, o diretor-presidente da EMTU, Marco Antonio Assalve, o diretor-geral da Artesp, Milton Persoli, o superintendente da Sabesp, Raul Christiano , e o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa.







Nova Entrada de Santos

O Governador João Doria também realizou a entrega das últimas obras estaduais que compõem a Nova Estrada de Santos, projeto desenvolvido pela prefeitura com o apoio do Estado para dar mais segurança e melhor direcionamento de fluxo no acesso à cidade e zona portuária. Foram concluídos o Viaduto Piratiniga, vias marginais e vias locais para acesso aos bairros e às ciclovias.



“Outra boa notícia é a entrega das obras da Nova Entrada de Santos sob responsabilidade do Governo de São Paulo, sete meses antes do prazo. Ou seja, é um trabalho excepcional do Governo do Estado com a responsabilidade da iniciativa privada e a eficiência da construção civil. É uma obra importante também esperada e desejada pela população”, destacou o Governador.



As obras fazem parte de pacote de R$ 270 milhões em investimentos do Governo de São Paulo na Nova Entrada de Santos, concluído agora, com sete meses de antecedência. O prazo inicial para entrega das obras era abril de 2021. As intervenções foram realizadas pela concessionária Ecovias em parceria com a ARTESP – Agência de Transportes do Estado de São Paulo.



O projeto contempla uma série de intervenções entre os Km 59 e 65 da Rodovia Anchieta (SP 150), entre elas três viadutos – Piratininga, Alemoa e Anchieta; implantação de vias de acesso aos bairros Jardim Piratininga, Jardim São Manoel e São Jorge; ciclovia ligando o Jardim Casqueiro, em Cubatão, à malha cicloviária de Santos; e implantação de duas novas passarelas nos km 62+500 e km 64+350. Além disso, foi realizada a reconstrução do pavimento e melhorias na Rodovia Caminho do Mar (SP 148).







Nova configuração

A Nova Entrada de Santos vai melhorar o acesso da Rodovia Anchieta aos bairros do entorno e à zona portuária, aumentará a capacidade de tráfego na região e oferecerá mais segurança viária aos usuários da rodovia. O acesso a Santos e São Vicente ocorrerá apenas pelas pistas centrais, enquanto o tráfego do Porto será realizado exclusivamente pelas pistas laterais. A via marginal da Anchieta, que atualmente opera em mão dupla, foi adaptada para funcionar apenas no sentido Litoral, enquanto a SP-148 (Avenida Bandeirantes), sob jurisdição do DER (Departamento de Estradas e Rodagem), também passou por alterações e vai operar apenas na direção da capital.

Foto: Governo do Estado de São Paulo