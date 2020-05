Governo de SP arrecada R$ 653,5 milhões em doações privadas durante pandemia

Recursos foram arrecadados durante reuniões do Governador Doria com integrantes do Grupo Empresarial Solidário, que tem adesão de 362 empresas

O Governador João Doria anunciou, nesta segunda-feira (18), a arrecadação total de R$ 653,5 milhões em doações da iniciativa privada para aplicação exclusiva em ações de combate ao novo coronavírus. O montante foi obtido junto a 362 empresas em nove reuniões semanais do Grupo Empresarial Solidário de São Paulo.

Governador João Doria

“Não é fácil, em meio a uma pandemia e a uma dificuldade econômica tão expressiva, ter uma arrecadação de R$ 653 milhões, que obtivemos em nove reuniões com empresários e empresárias. A eles, eu sinceramente agradeço pela demonstração de compaixão, de humanidade e de muita solidariedade com aqueles que são desvalidos e representam a população mais sofrida diante dessa grave crise”, destacou o Governador.

Grupo Empresarial Solidário de São Paulo

As doações das últimas duas reuniões por teleconferência do Grupo Empresarial Solidário de São Paulo, realizadas em 11 e 18 de maio, chegaram ao montante de R$ 76 milhões. Os recursos somam-se às arrecadações anteriores, alcançando o total de R$ 653,5 milhões. Todo o processo está sendo auditado pela PricewaterhouseCoopers Brasil, com apoio da Deloitte na organização dos processos.

Empresas e entidades fizeram as doações por meio de recursos financeiros, serviços e produtos como alimentos, itens de higiene, equipamentos hospitalares e de proteção individual para profissionais da saúde e das forças de segurança, entre outros materiais.

Governo de São Paulo

“A prioridade dessas doações é o plano social, para auxílio a pessoas em estado de pobreza e de extrema pobreza. Obviamente que isso não isenta o investimento do Estado. O Governo de São Paulo destinou R$ 1,2 bilhão para apoiar comunidades e, principalmente, prefeitas e prefeitos nas ações de proteção social. É o nosso dever e nós o estamos cumprindo, com este extraordinário apoio do setor privado”, pontuou Doria.

Como doar

O Governo de São Paulo tem uma comissão responsável por organizar doações de entes privados e sociedade civil durante a crise do coronavírus. São aceitas doações em dinheiro, serviços e materiais, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde.

O Estado elaborou uma cartilha para orientar doadores a contribuir sem a incidência de impostos. As doações em dinheiro são concentradas no Fundo Social de São Paulo.

Todas as informações estão disponíveis no site http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/doacoes/. Os contatos podem ser feitos pelo WhatsApp (11) 98882-1341 ou pelo e-mail doacaodebens@sp.gov.br.

