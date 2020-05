Governo de São Paulo participa de inauguração online do Arena Hub

O Governador João Doria e o Secretário de Estado de Esportes Aildo Ferreira participaram nesta quinta-feira (14) da videoconferência de inauguração do Arena Hub, maior centro de inovação para o esporte da América Latina.

Estádio Allianz Parque

Já são mais de 40 startups pré-selecionadas para desenvolver projetos e ações de inovação na área esportiva. O centro de tecnologia está instalado no estádio Allianz Parque, na capital.

“Quando iniciamos as tratativas para implantar o Arena Hub, jamais poderíamos imaginar que sua inauguração se daria num momento como esse, em meio a uma grave pandemia. A tecnologia e a inovação, marcas fundamentais do projeto, demonstram então sua força para tornar possível mais essa inovação com o DNA de São Paulo”, afirmou Doria aos participantes da solenidade virtual.

A inauguração contou também com representantes da Ernst & Young, Federação Paulista de Futebol, Allianz Parque, 2Simple, V3A e BNZ (todos parceiros na elaboração do projeto) e de algumas startups participantes.

O Arena Hub foi financiado integralmente pela iniciativa privada com apoio do Governo do Estado de São Paulo, que lançou o projeto em setembro de 2019. O espaço físico terá 4 mil m² e prioridade na formulação com impacto social.

“Mais uma vez, São Paulo demonstra sua vocação em inovar e trabalhar como locomotiva do país também no esporte. Temos convicção de que, muito em breve, iremos utilizar muitas das inovações proporcionadas pelo Arena Hub”, declarou o Secretário de Esportes.

Arena Hub

Para mais informações sobre o funcionamento, áreas e inscrições para fazer parte do Arena Hub, acesse o site www.arenahub.com.br.

Foto: Governador do Estado de São Paulo