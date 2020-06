Governo de São Paulo lança programa IdeiaGov

Iniciativa visa identificar novas tecnologias e soluções inovadoras no combate ao coronavírus

O Governador João Doria lançou nesta segunda-feira (15) o IdeiaGov, programa de inovação que visa identificar propostas com potencial para combater e minimizar os impactos do coronavírus na saúde da população. A partir de hoje, empreendedores, empresas, pesquisadores e entidades de todo o Brasil poderão inscrever suas propostas nas modalidades Desafios do Governo e Ofertas Tecnológicas do Mercado.

“Aqui em São Paulo, acreditamos na tecnologia e na ciência. Os projetos vencedores vão receber linhas de financiamento e contratação dos produtos criados por órgãos públicos”, afirmou Doria.

Liderado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo do Estado de São Paulo, o IdeiaGov é operado pelo Impact Hub e conta com diversos parceiros: a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE) e a Companhia de Processamento de Dados de São Paulo (Prodesp), além de organizações com atuação nas áreas de geração de negócios, a partir de ciência e tecnologia, inovação em governo e tecnologias sociais, como a Wylinka e o Instituto Tellus.

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, ressalta que o programa é um grande exemplo de inspiração para que outros governos adotem a tecnologia e a inovação como caminhos estratégicos para a resolução de grandes desafios públicos. “A iniciativa tem como objetivo tornar o Governo de São Paulo referência internacional em inovação no setor público e também impulsionar o desenvolvimento econômico com compras públicas de inovação, principalmente dando oportunidade para startups pequenas e médias e empresas inovadoras em geral”, disse Patricia Ellen.

Combate à COVID-19

O programa IdeiaGov está dividido em duas modalidades: Desafios do Governo, que se dedica a encontrar soluções inovadoras de empresas e organizações de pesquisas de qualquer porte para desafios concretos voltados ao enfrentamento do coronavírus no cenário atual. O primeiro chamamento é voltado para o desafio de como realizar testes de diagnóstico para a COVID-19 que sejam acessíveis para programas de saúde pública e possam ser replicados para alcançar o maior número possível de pessoas.

Já a modalidade de Ofertas Tecnológicas do Mercado é um canal de entrada para receber propostas de tecnologias relacionadas ao combate da COVID-19, sejam de produtos, serviços ou processos para a área da saúde pública. Entre os critérios gerais para seleção estão o grau de inovação das soluções apresentadas, o potencial de adoção por órgãos da administração pública, o perfil da empresa e da equipe envolvida e a maturidade da tecnologia.

Chamamento público

O programa é inovador por integrar, em um fluxo único e simples, diferentes tipos de apoio ao longo de toda a jornada do desenvolvimento e implementação de uma solução inovadora.

Na prática, as chamadas públicas IdeiaGov contra a COVID-19 combinam diferentes formas de apoio e recursos não-financeiros para as empresas e grupos de pesquisa interessados em validar, testar e desenvolver suas soluções. As empresas terão acesso às equipes técnicas do Hospital das Clínicas, Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Prodesp, além da infraestrutura laboratorial e de equipamentos especializados para orientação, apoio na execução de provas de conceito, casos de uso real, testes-pilotos e troca de informações técnicas.

Ao final do ciclo de ambas as modalidades, as soluções que forem validadas poderão ter acesso a linhas de financiamento e/ou contratação de suas soluções por órgãos públicos. As inscrições das propostas podem ser feitas até o dia 10 de agosto pelo site www.ideiagov.sp.gov.br .

Foto: Governo do Estado de São Paulo

IdeiaGov

O IdeiaGov é um Hub de Inovação que traz soluções de mercado e da sociedade para desafios do Governo do Estado de São Paulo, oferecendo melhores serviços públicos para o cidadão e mais eficiência na gestão pública. O programa atua em três frentes de ação: como espaço de encontro entre diferentes atores do Ecossistema de Empreendedorismo de Impacto e do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação; por meio da aceleração de negócios que resolvam desafios do interesse público e complementam o trabalho do governo no fomento para uma sociedade próspera e justa; e por meio de programas de apoio que potencializam a relação e a contratação de soluções inovadoras para órgãos do Governo do Estado de São Paulo.