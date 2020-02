Governo de São Paulo fecha parceria de inovação tecnológica em Abu Dhabi

O Governador de São Paulo, João Doria, fechou neste domingo (9) uma parceria para levar dez startups paulistas – empresas de inovação tecnológica on line – para serem incubadas em Abu Dhabi. A decisão foi tomada durante encontro com o Ministro de Assuntos Econômicos, Ahmed Ali Al Sayegh, que também é Presidente da ADGM – Abu Dhabi Global Market, o centro financeiro internacional localizado na capital dos Emirados Árabes Unidos.

Abu Dhabi

O processo seletivo das startups deve ser detalhado até abril. As empresas escolhidas terão acesso à capacitação técnica, financiamento e apoio regulatório para exportação para Ásia e África.

O Ministro assegurou também que vai potencializar novos investimentos em fintechs (empresas de tecnologia do setor financeiro), no agronegócio, em infraestrutura rodoviária, ferroviária, metroviária e aeroportuária em São Paulo.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

O Governador também se reuniu com Khalil Mohammed Sharif Foulathi, Vice-Presidente do ADIA, um dos cinco maiores fundos de investimento do mundo. Durante a conversa, o executivo afirmou que pretende ampliar os investimentos em São Paulo nas áreas de infraestrutura e saneamento. O ADIA já investe na Sabesp.

Foto: Governo do Estado de São Paulo