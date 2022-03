GOVERNO DE SÃO PAULO ENTREGA TRECHO DE SERRA DA RODOVIA DOS TAMOIOS

O Governo de São Paulo inaugurou, neste sábado (26), a nova pista de serra da rodovia dos Tamoios (SP 099). Com 22 quilômetros de extensão, a nova rodovia liga o Litoral Norte ao Vale do Paraíba, funcionará para a subida e vai reduzir pela metade o tempo de viagem. A partir de agora, os motoristas vão percorrer o trajeto em cerca de 16 minutos, com velocidade máxima de 80 km/h.

“Esse trecho da serra representa a entrega da obra de engenharia mais sofisticada, mais cara e mais bem realizada da história rodoviária do Brasil. Há áreas aqui na Serra do Mar onde o homem nunca pisou e continua sem pisar porque a estrutura foi feita com uma tecnologia internacional que evitou qualquer dano ambiental. Esse é um fato único na história”, destacou Doria.

Nova pista de serra da rodovia dos Tamoios (SP 099)

Inicialmente a pista funcionará em operação assistida, com passagem de veículos entre 6h e 22h (exceto finais de semana e feriados). Levando em consideração toda a tecnologia inédita implantada na via e nos túneis, as características da via e a localização geográfica, a ação tem o objetivo de monitorar o funcionamento dos equipamentos para aprimorar a operação viária.

Além da entrega da duplicação do trecho de Serra, também foram abertos ao tráfego outros quatro quilômetros entre a Rodovia dos Tamoios e o entroncamento com a pista ascendente (já existente na rodovia), que contempla os novos Contornos, em Caraguatatuba.

A duplicação beneficia diretamente cerca de 3,3 milhões de habitantes dos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião e de todo o Vale do Paraíba, mas significa vantagens de fluidez, conforto e segurança aos mais de 22 milhões de usuários da rodovia por ano.

O novo trecho em serra será dedicado exclusivamente à subida (sentido São José dos Campos), enquanto a serra antiga, que contém duas pistas e acostamento, será utilizada apenas para descida (sentido Litoral). A nova pista é um moderno complexo viário, composto de obras de arte, seis viadutos e quatro túneis – sendo um deles com extensão de 5.555 metros, o maior túnel rodoviário do país, que exigiu a escavação de mais de 1,7 milhão de metros cúbicos de rochas.

“O Governo de São Paulo demonstra, com a inauguração de mais esta obra, sua constante preocupação em promover o desenvolvimento regional, aliando progresso e emprego ao conforto e segurança aos usuários das suas rodovias. São Paulo está um passo à frente, sempre”, afirmou o Secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

A obra é uma conquista histórica para o Governo de São Paulo, que implementou diversos recursos inéditos nas intervenções, como o uso do sistema Cable-Crane, nunca antes usado no Brasil, um teleférico de cargas que permitiu a construção de viaduto a partir do princípio de preservação ambiental. A nova via conta também com câmeras de monitoramento, um moderno sistema de iluminação, inovador sistema de comunicação com o usuário, inclusive por aplicativo, sinalização, túneis de serviço para socorro a emergências, visando garantir maiores fluidez, segurança e conforto aos usuários. Foram gerados cerca de 3 mil empregos durante as intervenções e o montante investido superou a casa de R$ 3 bilhões.

“A inauguração da nova Serra demonstra a competência e a credibilidade do Governo de São Paulo para conduzir grandes projetos. Estamos duplicando a capacidade da via, com a criação de uma nova matriz logística, beneficiando diretamente a população a partir do desenvolvimento socioeconômico, acompanhado da com geração de emprego e renda no litoral norte, principalmente, no segmento para o porto de São Sebastião”, diretor-geral da ARTESP, Milton Persoli.

A liberação das pistas contou com a participação do governador João Doria, do secretário Estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto e do diretor-geral da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Milton Persoli.

SUSTENTABILIDADE

Sempre que é realizada uma obra rodoviária de grande porte por parte do Estado, uma das principais preocupações está na mitigação dos impactos ambientais. Por isso, a concessionária, a partir das diretrizes do Programa de Concessões Rodoviárias, buscou a inovação tecnológica para solucionar essa questão nesta obra de grande complexidade, que gerou o consumo de 80 mil m³ de concreto. A resposta foi a utilização do sistema Cable-Crane, tecnologia austríaca com capacidade de carga de 20 toneladas, adotada em apenas 20 projetos no mundo. Até então inédito no Brasil, o teleférico de cargas foi utilizado para construção de um dos viadutos do trecho em Serra, permitindo a sua montagem de cima para baixo e a preservação de uma área equivalente a 40 mil m² de Mata Atlântica.

Além de preservar áreas de Mata Atlântica nativa na região, o Projeto Tamoios de Plantio, implantado a partir da obra, realizou o plantio de 450 mil árvores numa área de 261 hectares. Resultado da parceria com a Associação Corredor Ecológico Vale da Paraíba, a iniciativa também promove a recuperação de rios e nascentes e inclui programas de educação ambiental para as comunidades do entorno e a mobilização dos proprietários interessados na recuperação ambiental de suas áreas.

Na região rica em fauna e flora, outros cuidados com a sustentabilidade foram tomados. A parceria com a Univap, por exemplo, resultou no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), que já promoveu o resgate e a reinserção em seus habitats naturais 7.144 animais em todo o Vale do Paraíba, apenas 2,4% deles oriundos da área da Tamoios. Durante a obra, também foi desenvolvido projeto conjunto com o Parque Estadual da Serra do Mar, para treinamento dos colaboradores quanto à preservação ambiental, que já promoveu mais de 4.800 integrações.

SERVIÇO AOS USUÁRIOS

A ampliação do trecho em Serra da Tamoios está acompanhada da oferta de novos serviços aos usuários da região, a partir de uma moderna estrutura de operações, que resulta em atendimento de excelência. A rodovia é monitorada por 664 câmeras, capazes de identificar qualquer ocorrência, inclusive veículos em velocidade reduzida, pedestres, ciclistas e objetos na pista. Estão à disposição dos motoristas dois postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Com a entrega do novo trecho, o usuário, além de contar com wi-fi e rádio web, poderá utilizar um novo aplicativo de atendimento, que inclui um botão “S.O.S”. Uma brigada de incêndio foi criada especialmente para atendimento de emergências nos novos túneis. Os locais contam ainda com sistema de alto-falantes e saídas de emergências a cada 200 metros. Equipados com medidores da qualidade do ar, sistemas de ventilação longitudinal e detectores de calor e foto, os túneis possuem pontos de apoio a cada 60 metros.

CONTORNOS DA TAMOIOS

O trecho de Caraguatatuba é o primeiro a ser disponibilizado à população no projeto dos Contornos da Tamoios, retomado em setembro do ano passado, que contempla a complementação da construção de 46 obras de arte especiais – entre pontes e viadutos, seis conjuntos de túneis, além da ligação do Contorno Sul com a rodovia SP-055. A etapa liberada ao tráfego nesta fase compreende quatro quilômetros entre a Rodovia dos Tamoios (SP 099) e o entroncamento com a pista ascendente (que já existia na rodovia). Os contornos possuirão um total de 33,9 quilômetros de extensão de novas pistas. Os investimentos totalizam R$ 1,5 bilhão e geram cerca de 2 mil novos empregos no litoral norte.

ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,7 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 46% da malha estadual, abrangendo 323 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de cinco aeroportos regionais.