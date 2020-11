Governo de São Paulo entrega obras de melhoria viária em Jundiaí

O Governador João Doria entregou nesta terça-feira (17) as obras de duplicação da rodovia SPA 067/360 em Jundiaí. As intervenções foram conduzidas pela concessionária Rota das Bandeiras, que administra o trecho sob a regulação da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e vão proporcionar viagens com mais segurança e fluidez aos usuários.

Governador João Doria

“São R$ 17 milhões de investimento, atendendo a uma demanda muito antiga, aquilo que era um risco para a população agora é uma vitalização para agilizar a chegada até o trabalho e o retorno à sua casa com risco minimizado. O que já foi a curva da morte hoje é a reta da segurança”, disse Doria.

Além do Governador, estiveram presentes na solenidade o Diretor Geral da ARTESP, Milton Persoli, e a Secretária Executiva da Secretaria de Logística e Transportes, Priscila Ungaretti.

Jundiaí

Com a conclusão dos trabalhos, a SPA 067/360, via com 2,4 km de extensão e que conecta a Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360) à Avenida Antônio Frederico Ozanan, contará com trechos duplicados entre os km 0+000 e km 2+400, contemplando duas faixas de rolamento com 10 metros de largura e acostamento de 3 metros de largura, além de canteiro central. Para possibilitar a duplicação, foram construídos três muros de contenção.

Além disso, foi implantado um dispositivo em desnível no km 1+500m, que facilitará o acesso ao bairro Jardim Tarumã, atendendo a uma necessidade da população local. A concessionária realizou ainda reforço na drenagem (bueiros) nos quilômetros 1+650m e 2+350m. As obras geraram 220 empregos mesmo durante a pandemia.

“Mesmo com a pandemia, conseguimos, juntamente com a concessionária, anteciparmos a entrega das obras em relação ao período previsto em contrato. Certamente este novo complexo trará benefícios para milhares de pessoas que utilizam os trechos em seus deslocamentos, de maneira mais rápida, confortável e segura”, afirma o Diretor Geral da ARTESP, Milton Persoli.

Foto: Governo do Estado de São Paulo