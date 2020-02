Gourmet Campos do Jordão lança linha de produtos gourmets

Na ocasião serão lançadas para o público as quiches, tortas e a tradicional geleia de tomate, carro chefe da marca

Na próxima quinta-feira, 13/02, das 16h às 19h30, o Ludwig Restaurant recebe em suas dependências um evento para lançar os produtos gourmets do tradicional cateringde Campos do Jordão, a Gourmet.

A empresa comandada pelo casal Fausto Magalhães e Maria José Meireles do Grupo Moura Magalhães, irá apresentar ao público quiches, tortas e a já famosa geleia de tomate da marca.

Os diversos sabores das quiches e tortas poderão ser desfrutados por todos os presentes, bem como a tradicional geleia de tomate. Além de experimentar essas delícias, os convidados também ficarão por dentro de uma grande novidade: a Gourmet Campos do Jordão começará a vender seus produtos para hotéis, pousadas e supermercados da cidade.

Gourmet Campos do Jordão

A Gourmet iniciou suas atividades em Campos do Jordão em 2009. A empresa veio atender a demanda de proprietários de casas no município, que solicitavam realização de encontros em suas propriedades.

Com o tempo, foi se consolidando como um catering sempre solicitado para realização de diversos eventos corporativos, tanto em Campos do Jordão como em diversas cidades do Vale do Paraíba.

Data: 13/02

Horário: 16h às 19h39

Local: Ludwig Restaurant

Telefone: (12) 3663-5111