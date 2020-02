Google Meu Negócio: funcionalidade gratuita e essencial para as empresas

Uma coisa é fato: se uma empresa não está no Google, é a mesma coisa de não existir. E já que tudo começa com o usuário fazendo a busca de algum termo no maior buscador do mundo, é importante que as marcas tenham uma presença on-line para que sejam encontradas. Afinal, imagina quantos negócios seriam perdidos se alguém pesquisar o nome da sua empresa no Google e não encontrar nada. O consumidor cada vez mais toma decisões de compra após ter feito uma pesquisa.

Mas a dúvida é: como estar no Google quando um usuário busca por um termo que tenha a ver com a minha marca ou até mesmo quando pesquisa o nome da minha empresa?

Google Meu Negócio

Existe uma forma muito efetiva, funcional, de uso intuitivo e o melhor, gratuita! Uma ferramenta nativa do próprio Google: o Google Meu Negócio.

Trata-se de uma funcionalidade que opera para que o usuário tenha uma boa experiência ao pesquisar uma palavra-chave. Se ele pesquisa pelo nome de sua empresa isso significa que busca informações a seu respeito. No Google Meu Negócio é possível adicionar nome, telefone, atividades da empresa, site, catálogo de produtos, horário de funcionamento, fotos e vídeos, assim como também é possível que os usuários enviem avaliações, dúvidas e interajam entre si.

Além disso, o marketing digital tem um ponto muito positivo: a mensuração de dados. Você consegue saber quantas pessoas fizeram a busca de palavras-chave que resultaram em sua empresa, quantas pessoas ligaram em seu estabelecimento após terem feito uma pesquisa no buscador, quantas solicitaram rotas por meio do Google Maps, quantas fotos foram vistas, entre outras funcionalidades incríveis.

Google

Para estar no Google não é preciso de investimento financeiro. O Google Meu Negócio pode e deve ser sua vitrine na web. Aposte em pequenas soluções que podem fazer com que seu negócio tenha uma presença on-line.

Autora: Maria Carolina Avis é professora de Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter.