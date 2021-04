Glenda Kozlowski comanda novo podcast da BandNews FM

“Na Trilha do Pódio” estreia nesta quinta-feira nos agregadores de podcast e no site da rádio

A Rádio BandNews FM lança nesta quinta-feira (22) o podcast Na Trilha do Pódio, apresentado por Glenda Kozlowski. “O podcast é mais uma plataforma para que as pessoas possam conhecer, de forma mais descontraída, o mundo olímpico brasileiro. Vamos levar muita informação, mas também um pouco das histórias dos competidores que estarão na delegação brasileira que vai para Tóquio”, adianta a apresentadora.

Desde a preparação para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a BandNews FM acompanha de perto a rotina dos atletas brasileiros para a disputa do maior evento esportivo do planeta. Agora, de olho em Tóquio, no Japão, não poderia ser diferente. O podcast vai apresentar aos ouvintes a força de vontade dos esportistas, as dificuldades do dia a dia e toda a ajuda que recebem da família.

Em companhia da jornalista e repórter da BandNews FM Juliana Yamaoka, Glenda Kozlowski trará ainda informações da rotina de treinamentos dos atletaspara as competições.

O podcast Na Trilha do Pódio vai ao ar todas as quintas-feiras no site da BandNews FM e também estará disponível nos principais agregadores de podcast.

