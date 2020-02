GiOlaser inaugura primeira unidade em São José dos Campos

A GiOlaser, rede de franquias de estética e depilação a laser pertencente à Salus Participações, holding de saúde que detêm as marcas Sorridents (clínicas odontológicas) e a Olhar Certo (clínica oftalmológicas próprias) anuncia o lançamento de mais uma unidade, desta vez, em São José dos Campos – além de ser o segundo município mais populoso do interior do Brasil. Atualmente a marca conta com 23 clínicas espalhadas por oito estados brasileiros.

Para Aline Fidelis e sua sócia Elisângela Carvalho nesta clínica no interior de São Paulo, que já contam com experiência no universo do franchising, a área de beleza é bastante atrativa quando fala-se em oportunidade de negócios para 2020, já que em 2019 foi um dos segmentos do franchising que mais cresceu, acumulando mais de R$ 8,8 bilhões em faturamento, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). “Acreditamos no crescimento deste segmento justamente porque o brasileiro investe consideravelmente em cuidados com o corpo. Nossas expectativas são as melhores em relação à marca, prova disso é que já estamos pensando em abrir outras unidades aqui na região”, comenta Fidelis.

A loja de São José dos Campos fica no Shopping Jardim Oriente, na Rua Andorra, 500, um espaço de mais de 240 mil m² onde está prevista a incorporação de torres residenciais e comerciais que darão vida a um grande complexo.

No portfólio da unidade estão disponíveis os seguintes serviços: carboxiterapia, drenagem linfática, endermoterapia, intradermoterapia, lipocavitação, massagem modeladora, massagem relaxante e radiofrequência. Já nos faciais estão os procedimentos GiObooster, limpeza de pele ultrassônica, microagulhamento, peeling de cristal, peeling de diamante, peeling de porcelana, peeling químico e peeling ultrassônico.

A GiOlaser foi fundada em 2013, pela atriz Giovanna Antonelli e outros dois sócios. Nasceu do sonho de criar uma empresa de estética e beleza que pudesse fornecer depilação a laser, tratamentos faciais e corporais que unissem preços acessíveis a mais alta tecnologia em equipamentos. A empresa foi adquirida pela Salus Par em março de 2018.

