GCM amplia em 136% total de ocorrências atendidas

Com novos investimentos em tecnologia e aumento do efetivo, a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos tem intensificado sua atuação para garantir mais segurança à população.

Em 2019, a corporação atendeu 15.275 ocorrências, um aumento de 49% em relação às 10.239 de 2018 e de 71% na comparação com as 8.934 de 2017.

Os bons resultados e o incremento na produtividade e no serviço operacional se devem à melhoria da estrutura da GCM e aos investimentos em capacitação viabilizados pelo programa São José Unida, instituído pela Prefeitura em 2017 com o objetivo de reunir as forças de segurança e implementar medidas para redução constante e progressiva dos índices de criminalidade.

Em 2016, antes da criação do São José Unida, os guardas atenderam 6.480 ocorrências, número 136% menor na comparação com 2019.

Drone e tablets

No ano passado, a GCM passou a contar com novas tecnologias para aprimorar o serviço prestado à população.

Um drone foi adquirido para monitoramento do público em eventos de grande porte e no apoio em patrulhamentos, permitindo inclusive o acompanhamento de viaturas em movimento e auxiliando atividades preventivas.

Em junho último, os guardas que atuam nas ruas passaram a utilizar 40 tablets. O novo sistema de gestão permitiu monitoramento das ocorrências, com georreferenciamento das mesmas e mapa com a localização de cada viatura.

Integrado a uma plataforma mobile (tablet), após o despacho da viatura a ocorrência é enviada ao dispositivo, tornando a comunicação eficaz, otimizando recursos e promovendo maior agilidade nos atendimentos.

Além disso, o sistema permite o gerenciamento dos demais itens que interagem com a gestão da GCM, tais como escala, almoxarifado e rastreamento de viaturas, entre outros.

Os 30 carros elétricos, adquiridos em 2018, e as 20 novas motos compradas em 2019 também contribuíram para agilizar e aprimorar o atendimento diário das ocorrências.

Aumento do efetivo

Outra ação fundamental para melhoria do serviço operacional foi o aumento do efetivo.

Foram incorporados 70 novos guardas em maio de 2019 e outros 30 irão para as ruas em abril próximo.

Com os 100 novos homens e mulheres, o efetivo chegará a 347 agentes neste ano.

Patrulhas especiais

Os atendimentos da GCM foram incrementados em 2019 com a instituição, em junho, da Patrulha da Lei Maria da Penha, que consiste na realização de visitas periódicas às residências de mulheres em situação de violência doméstica e familiar para verificar o cumprimento das medidas protetivas de urgência determinadas pela Justiça e reprimir eventuais atos de violência.

Atualmente, 40 mulheres são acompanhadas pelo programa. As rondas preventivas são comandadas pela Secretaria de Proteção ao Cidadão, em parceria com o Judiciário, com a Delegacia da Mulher e com o Ministério Público.

Em 2019, também foram intensificadas as ações de combate ao fluxo do funk e ao som alto através das ações da Patrulha do Sossego Público, realizadas em todos os finais de semana e feriados.

Para acionar a GCM, os munícipes podem ligar para o 153 (telefone específico da Guarda) ou via Central 156 (telefone, aplicativo e site).

Ocorrências atendidas pela GCM

2019: 15.275

2018: 10.239

2017: 8.934

2016: 6.480

O total de 2019 corresponde a aumento de 49% em relação a 2018, de 71% quanto a 2017 e de 136% na comparação com 2016

Guardas civis municipais e novos agentes durante cerimônia de aniversário de 32 anos da corporação em janeiro – Foto: Charles de Moura/PMSJC