GATORADE® APRESENTA O “GOAT CAMP”: ONDE OS ATLETAS SE TORNAM OS MELHORES

A Gatorade® tem orgulho de energizar atletas de elite e sabe o que é necessário para se tornar um GOAT – o melhor de todos os tempos. Hoje, a bebida esportiva número um do mundo* está lançando sua campanha internacional mais marcante e inspiradora até o momento, com a ajuda de quatro dos atletas mais emblemáticos do mundo. A campanha de 2020 da Gatorade destaca o compromisso contínuo da marca de apoiar e energizar a próxima geração de atletas – ou os futuros GOATs.

“GOAT CAMP”

A campanha de 2020 começa com a estreia de um novo comercial cheio de ação, intitulado “GOAT CAMP” https://www.youtube.com/watch?v=hlnVR3KHPkA, com Leo Messi, seis vezes vencedor da Bola de Ouro, Serena Willians, 23 vezes campeã de tênis do Grand Slam, Usain Bolt, recordista mundial de corrida e Michael Jordan, seis vezes campeão e membro do Hall da Fama da NBA. O novo anúncio reúne os quatro titãs do esporte pela primeira vez em um comercial internacional da Gatorade.

A ideia criativa gira em torno do “GOAT CAMP” da Gatorade: um destino de desempenho e campo de treinamento míticos onde atletas promissores têm a chance de aprender com os melhores, entre os melhores. Os futuros GOATs, especialmente selecionados, são observados e recebem um ingresso dourado que lhes concede acesso ao campo.

Os participantes são recepcionados em um campus em forma de raio de Gatorade e logo na chegada vislumbram uma das enterradas lendárias de Michael Jordan e por um poderoso saque de Serena Williams que atravessa um muro de concreto, dando a eles uma amostra do que está por vir. Na “Estação Messi”, o capitão do Barcelona desafia as leis da física, enfrentando um time de pernas biônicas, fintando e driblando para provar mais uma vez que é o indiscutível GOAT do futebol. Os participantes entram na “Estação da velocidade”, onde o homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, autografa a camisa de cada atleta em um piscar de olhos.

A campanha também será apoiada por imagens criativas da marca e conteúdo de vídeo digital com as estrelas. A campanha “GOAT CAMP” será veiculada nos principais mercados da Gatorade em todo o mundo.

“Trabalhar no novo comercial da Gatorade foi incrível. Adorei a ideia de um “GOAT CAMP” – um lugar onde os atletas podem trabalhar para realizar o sonho de serem os melhores. Gatorade faz parte da minha rotina diária de treinamento e espero que a campanha ajude a inspirar a geração mais jovem a treinar, se energizar e ter um desempenho melhor do que nunca”, comentou Leo Messi.

No anúncio, ao lado de alguns dos maiores nomes do esporte, está a jogadora de futebol colombiana Gisela Robledo Gil. A estrela em ascensão participou do Torneio Mundial de Futebol 5v5 da Gatorade de 2019, um torneio anual com times de cinco jovens jogadores, entre 14 a 16 anos, de todo o mundo, no qual ela ajudou a levar o time colombiano à vitória na competição feminina. Em setembro de 2019, a Gatorade apresentou a história inspiradora de Gisela e de sua jornada para as finais mundiais do Torneio 5v5 em uma série documental original intitulada “Cantera 5v5”, que estreou durante o Tribeca TV Festival, em Nova York.

“A Gatorade se orgulha de energizar a próxima geração de atletas e de dar oportunidades para que maximizem seu potencial e se tornem os melhores do futuro. Seja no campo de futebol, na quadra ou na pista, alguns dos maiores atletas do mundo confiam na Gatorade para impulsionar seu desempenho – e queremos ajudar a elevar a próxima geração da mesma maneira.”, afirmou Mark Kirkham, vice-presidente e gerente geral de Nutrição Esportiva e Sucos do Grupo de Bebidas Globais da PepsiCo.

Gatorade é líder em desempenho atlético e contém fluidos, carboidratos e eletrólitos para ajudar os atletas a terem o melhor desempenho possível. Para melhor atender às necessidades dos atletas, os produtos Gatorade contam com o apoio do Gatorade Sports Science Institute (GSSI). O GSSI cria produtos apoiados pela mais recente ciência esportiva e desenvolvidos em colaboração com os maiores atletas do mundo em todas as fases da atividade esportiva.

A Gatorade orgulha-se de patrocinar a Liga dos Campeões da UEFA.

Leo Messi

Gatorade

A Gatorade Company, uma divisão da PepsiCo, oferece inovações em desempenho esportivo concebidas para atender às necessidades de atletas em todos os níveis de competição e em uma ampla variedade de esportes. Com um histórico de mais de 50 anos dedicados ao estudo dos melhores atletas do mundo e apoiada por anos de pesquisas na área de hidratação e nutrição esportiva realizadas no Gatorade Sports Science Institute, a Gatorade oferece produtos cientificamente formulados para atender às necessidades de nutrição esportiva dos atletas em todas as fases da atividade atlética. Para obter mais informações e uma lista completa dos produtos, acesse www.gatorade.com.

PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US$ 67 bilhões em receita líquida em 2019, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas que inclui a Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker e Tropicana. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas, incluindo 23 marcas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas

A PepsiCo é guiada pela visão de Ser a Líder Global em Alimentos e Bebidas Convenientes, Ganhando com Propósito. “Ganhar com Propósito” reflete nossa motivação de ganhar sustentavelmente no mercado e incorporar propósito em todos os aspectos do negócio. Para mais informações, visite www.pepsico.com.