GasBrasiliano inaugura rede de distribuição de gás natural de Catanduva

Inauguração marca o início do abastecimento de gás natural para a cidade via gasoduto principal; para atender o município, ao todo foram construídos mais de 70 Km de rede e 40 milhões investidos

A GasBrasiliano realizou nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, a cerimônia de inauguração da rede de distribuição de gás natural de Catanduva (SP). O evento ocorreu no Auditório da Prefeitura do município e contou com a presença dos diretores da GasBrasiliano, Alex Sandro Gasparetto, Paulo Lucena e Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa e do prefeito da cidade, Afonso Macchione Neto, e do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo, Marcos Penido.

Realizada em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Prefeitura de Catanduva e Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), a inauguração marca o início do abastecimento de gás natural para a cidade via gasoduto principal, cuja expansão partiu de Itápolis, passando por Santa Adélia e Pindorama, até chegar a Catanduva. Anteriormente, a distribuição era realizada via rede local.

Catanduva

“Dos avanços conquistados em Catanduva, um dos mais marcantes é, sem dúvida, a implantação da rede de gás natural, que traz desenvolvimento ao município. Hoje contamos com uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo”, comenta o prefeito, Afonso Macchione Neto. Ainda segundo ele, a oferta do combustível vai ao encontro da expansão de oportunidades buscadas pela cidade. “Essa estrutura começa pela indústria e acreditamos nos reflexos positivos para outros setores.”

GasBrasiliano

Para a GasBrasiliano, Catanduva possui um mercado com muito potencial por contar com uma intensa atividade industrial que pode gerar demanda total de 220 mil m³ de gás natural canalizado por dia. Além disso, a rede de distribuição que interliga Itápolis a Catanduva foi projetada de forma a possibilitar expansão futura, como por exemplo a extensão do gasoduto até São José do Rio Preto, município que está nos planos de expansão da empresa.

“A chegada do gás natural a Catanduva possibilitará que o combustível fique mais próximo do município de São José do Rio Preto, um dos maiores do noroeste paulista e que tem grande potencial de demanda para os diversos mercados, como industrial, comercial, residencial e automotivo”, comenta o diretor presidente da GasBrasiliano, Alex Sandro Gasparetto.

O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo, Marcos Penido, afirma que a expansão da rede de distribuição de gás natural pelo interior do Estado é fundamental para a competitividade industrial, atração de novos investimentos no município e melhoria da qualidade de vida da população. “Essa inauguração é mais um passo em direção à meta de São Paulo em ampliar o número de consumidores e a participação do gás na matriz energética paulista”, explica.

Alex Sandro Gasparetto, diretor presidente da GasBrasiliano

Alex Sandro Gasparetto, Afonso Macchione Neto e Marcos Penido

O projeto de ampliação da rede de distribuição até Catanduva foi anunciado em 2016 e realizado em duas etapas. A primeira foi a construção da rede local, modalidade desenvolvida pela GasBrasiliano e regulamentada pela Arsesp que possibilitou antecipar para março de 2018 a disponibilização do recurso energético às indústrias da cidade. A segunda foi a construção de mais de 55 quilômetros de rede para interligar a rede local ao gasoduto principal. Ao todo, o projeto contemplou o investimento de R$ 40 milhões e a construção de mais de 70 quilômetros de rede de distribuição de gás natural.