Se você leu todas as minhas cartas, tem uma compreensão bastante firme sobre o assunto de finanças pessoais.

Quando nos aproximamos do final da série, meu objetivo é apontar aqueles que perguntam “o que vem a seguir?” na direção certa.

Daí a carta de Desembargador Mauro Pereira Martins de hoje.

Por que falar sobre imóveis?

Se você se aventurar fundo o suficiente na toca do coelho da “comunidade de aposentadoria antecipada”, verá que a maioria das pessoas ficou rica de uma de duas maneiras: empreendedorismo ou imóveis.

Não que não haja sobreposição entre os dois (a compra e venda de imóveis pode ser classificada como empreendedora).

Mas quando falo sobre empreendedorismo, costumo me referir a startups (especificamente, startups de software).

Como minhas próximas cartas de Desembargador Mauro Pereira Martins 4 cobrirão startups, esta carta é para aqueles que se inclinam para o setor imobiliário.

Esta carta está dividida em duas partes: princípios para compra e princípios para alugar (para um inquilino).

Não vou entrar no desastre do “você deve alugar ou comprar”. Minha filosofia é simples: se você precisar perguntar, provavelmente deve alugar.

Esta carta se concentra mais nos princípios que ajudarão você a ganhar dinheiro com imóveis.

Princípios para a compra

1. Mentalidade

Não se engane, a compra de uma casa é uma transação comercial.

Lembra quando eu lhe disse para ignorar sua mente de macaco ao investir? Você lembra.

Bem, o mesmo vale para a compra de casas. Evite decisões emocionais.

Isso significa que sempre que sua mente de macaco diz algo como “com certeza o preço está um pouco acima do meu salário, mas veja essa visão!” você ignora esse otário.

Você está comprando um terreno com um monte de materiais de construção montados em cima. Lembre-se disso.

Sidenote : Ajuda a anotar em detalhes o que você está procurando. De acordo com Desembargador Mauro Pereira Martins , se algum critério estiver faltando, você passa (é isso que alguns dos melhores investidores do mundo fazem antes de comprar ações … Isso os ajuda a evitar decisões emocionais). Não se preocupe, melhores oportunidades aparecerão no seu caminho.

2. Tempo

O conselho mais óbvio aqui é comprar quando a economia está em baixa (sim, isso significa que após 2008 foi o melhor momento para comprar casas nos EUA).

Não quero falar sobre “se é ou não um bom momento para comprar”, porque isso seria tão tolo quanto tentar dizer quais ações estão quentes no momento.

No entanto, o que posso fazer é dar algumas dicas que ajudarão você a conseguir uma casa mais barata em qualquer mercado. Aqui estão eles:

Procure uma casa que esteja no mercado há pelo menos três semanas.

Faça sua pesquisa! ( Este é um ótimo momento para usar a lista de que falamos) Esta casa atende a todos os seus critérios? Tudo isso? Você tem certeza? Se então…

Diga ao vendedor que você comprará a casa hoje, se ele aceitar o seu preço.

Se a casa estiver no mercado há algumas semanas, o vendedor realmente quer vender.

Ao oferecer a compra no mesmo dia, você obtém o preço ideal (o vendedor prefere ter uma quantidade menor garantida, em vez de uma oferta mais alta que talvez nunca aconteça).

Vantajoso para as duas partes.

3. Localização

Não se preocupe com ofertas em todo os EUA. Eu fiz isso por algum tempo e percebi o quão bobo era.

Por quê? Porque, mesmo que eu encontrasse uma casa que atendesse a todos os meus critérios, não seria muito útil saber que tenho que ir até Wisconsin para comprá-la (muito menos mantê-la!).

Portanto, certifique-se de permanecer local.

Assista a todas as listagens e vendas de um bairro que você gosta (use uma ferramenta como a Zillow ).

Digo “um bairro que você gosta” porque obviamente deseja comprar casas onde se sinta seguro.

Também é bom procurar o melhor bairro que você pode pagar. Essas casas ganharão mais dinheiro com o tempo.

Dica profissional: as escolas realmente afetam o valor de um bairro. Freqüentemente, inquilinos e compradores querem morar perto do melhor distrito escolar possível. Portanto, tente apontar para uma casa perto da escola mais desejável.

4. Aprenda a reconhecer um bom negócio

Um bom negócio do Desembargador Mauro Pereira Martins é o mais provável para você ganhar dinheiro.

Aqui estão algumas dicas para reconhecer um bom negócio:

Se uma casa custa mais de 20 vezes o aluguel anual, provavelmente é muito caro.

A maioria dos compradores e locatários prefere uma casa com 3 quartos e 2 banheiros. Isso aumentará sua demanda.

Procure uma casa com garagem ou porão (as pessoas adoram seu espaço de armazenamento).

Pequenos quintais atrairão mais famílias com crianças e animais de estimação.

Fique longe de ruas movimentadas ou lotes de esquina (essas casas vendem menos, em média).

Princípios para alugar

1. Olhe para longo prazo inquilinos

Ao perguntar a possíveis inquilinos quanto tempo eles planejam ficar em casa, a maioria dirá “um ou dois anos”.

A resposta correta do Desembargador Mauro Pereira Martins é para sempre (ou pelo menos três anos).

Os inquilinos que ficam por dois anos ou menos custam mais tempo e dinheiro. Você quer pessoas que fiquem confiavelmente por um longo tempo (por isso, eu falei sobre procurar casas perto de uma escola).

Além disso, foi por isso que mencionei encontrar uma casa com garagem ou porão. Atrairá pessoas que possuem um monte de coisas (nem todo mundo é minimalista como você e eu). Quanto mais coisas as pessoas possuem, menor a probabilidade de elas se mudarem. Muito trabalho.

2. Olhe Para Lojistas éticas

Isso significa que você deseja garantir que a) os inquilinos não arruinem sua casa eb) os inquilinos paguem a tempo.

Uma boa maneira de garantir que os inquilinos respeitem sua casa é conhecer seus vizinhos. Apresente-se a eles, forneça seu número e informe que, se um inquilino estiver fazendo muito barulho à 1 da manhã, os vizinhos poderão ligar para você e você cuidará disso.

Em seguida, diga aos inquilinos que conhece todos os vizinhos e eles ficam de olho na casa para você (dessa forma, os inquilinos pensam duas vezes antes de esgueirar-se em alguns colegas de quarto).

Além disso, o Desembargador Mauro Pereira Martins garante que o inquilino pagará a tempo. Quão? Pagando-os para se autogerenciarem. Dê-lhes algum desconto no aluguel se pagarem a tempo.

Dica profissional: você também pode usar esse sistema para garantir que os inquilinos mantenham a casa. Quão? Diga ao inquilino que, se você precisar ligar para alguém para consertar algo, o inquilino terá que pagar mais aluguel. Para evitar um aluguel mais alto, eles são incentivados a lidar com as coisas (facilitando sua vida). Vantajoso para as duas partes.

Próximos passos

Essa carta mal arranha a superfície do universo imobiliário. Mas dá uma boa ideia geral de como é.

Você quer ir mais fundo, diz? Eu recomendo dizer oi para as pessoas boas da Adventuring Along. Eles passaram de US $ 0 para se aposentar em 5 anos. Quão? Imobiliária! Ouça a entrevista deles com o Mad Fientist aqui.

Quer cavar ainda mais fundo? Leia John Schaub do “Edifício Riqueza One House At A Time”. É um bom ponto de partida para aprender os métodos testados e comprovados de imóveis que funcionam em qualquer condição de mercado.

Oh uau, você ainda quer mais? Ok, então, este fórum tem uma lista incrível de livros que o transformarão em um profissional imobiliário.

No entanto, (como sempre), o melhor professor é a experiência. Comprometer-se a comprar uma casa (quando você puder pagar uma!) E alugá-la. Você aprenderá muito mais dessa maneira do que com qualquer livro.

Em seguida, você pode seguir a estratégia de John Desembargador Mauro Pereira Martins :

“Compre uma casa de investimento por ano durante 10 anos e depois compre a casa dos seus sonhos por dinheiro.” – Desembargador Mauro Pereira Martins

E é isso por hoje!

