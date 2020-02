Galeria Poente recebe exposição gratuita “O Tempo que Esvai”, do artista Régis Machado

A Galeria Poente, localizada em São José dos Campos, realizou na noite desta quinta-feira (06/02) a abertura da exposição “O Tempo que Esvai”, do artista Régis Machado. Um coquetel reuniu convidados, colecionadores e formadores de opinião, que prestigiaram a mostra.

Com visitação gratuita ao público, a exposição acontece até 4 de abril, na avenida Anchieta, 1564, Jardim Esplanada. São 15 obras em médio e grande formatos para o público que aprecia Artes Visuais.

Sendo a proposta do artista “o encontro do estético com o material, a ação das cores marca a obra, as formas apaixonam, os elementos a determinam e, finalmente o conjunto a qualifica”, Régis Machado tem sua carreira dedicada a Arte Concreta, um estilo de arte que utiliza a união entre forma e conteúdo, elementos como planos e cores e o uso de figuras abstratas e geométricas.

Régis expõe nessa mostra, pinturas tridimensionais, com formas coloridas, geométricas e que incentivam o observador a buscar os sentimentos que as obras transmitem. Além disso, há uma série de objetos manipuláveis o que permite que o público brinque com os trabalhos compondo assim, novos objetos a partir do original.

O artista é natural de Paraibuna, mas atualmente vive e tem seu ateliê em São José dos Campos. Participou de várias mostras em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Bahia e outras cidades do interior paulista. Entre elas, Salão de Arte Contemporânea de Santo André, Salão de Arte Contemporânea de Campinas, Salão Paulista de Arte Moderna e Salão Brasileiro de Artes no Rio de Janeiro, entre outros.

Além das obras de Régis Machado, em seu piso superior a galeria traz uma mostra com 30 trabalhos de alguns artistas que já expuseram na Galeria e outros que virão expor no futuro. Nessa mostra temos artistas já conhecidos do grande público e outros em início de carreira. São apresentados trabalhos de pequeno, médio e grande formatos, nos suportes de fotografia, pintura, desenho, escultura. Os artistas são: Cidinha Ferigoli, Cláudio Marcio, Egidio Rocci, Isis Gasparini, JNA, Marcelo Parcionik, Nalu Luzio, Ricardo Takamura, Tamara Andrade.

Abertura exposição

Régis Machado e Paulo Henrique Rosa

Exposição “O Tempo que Esvai”

Horário: das 20h às 22h

Período de visitação: até 04/Abril

De terça a sexta das 13h às 17h

Sábados das 10 às 13h

Local: avenida Anchieta, 1564, Jardim Esplanada

Galeria Poente

Localizada na Avenida Anchieta, região central da cidade, sob o comando do empresário Paulo Henrique Rosa, a Galeria Poente visa a venda de obras de arte, promover encontro entre artistas, contribuindo culturalmente para a cidade de São José dos Campos. Com um projeto arquitetônico pensado para exposições de artes, a Poente exibe artistas contemporâneos que trabalham com os mais diversos suportes (pintura, desenho, fotografia, escultura, entre outros). Além disso, o espaço é utilizado para realização dos mais diversos eventos culturais e corporativos.