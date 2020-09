Galeria Poente realiza exposição gratuita “Arte no Confinamento”

A Galeria Poente, galeria de arte contemporânea localizada em São José dos Campos, se prepara para retornar a suas atividades com a exposição “Arte no Confinamento”, a partir do dia 16 de setembro. A mostra coletiva reúne obras produzidas por quatro artistas durante o período de distanciamento social, devido à pandemia do coronavírus. A visitação será com horário pré-agendado seguindo os protocolos dos órgãos responsáveis.

O primeiro lote de convites gratuitos para a abertura da exposição, pode ser adquirido através do link: https://bit.ly/3hZNZHI. Para mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp (12) 99124-4992.

Durante a exposição o público poderá conferir pinturas acrílicas sobre tela, pinturas acrílicas sobre cartão, colagens e um vídeo, dos artistas Cidinha Ferigoli, JNA, Soraia Dias e Wagner Vidal. A mostra permanecerá na Galeria Poente até o dia 17 de outubro de 2020.

Love and Coffe – Wagner Vidal

Quarentena em Cores – Soraia Dias

JNA

Cidinha Ferigoli desenvolve trabalho de pintura, desenho sobre papel e digital, e técnica da gravura. Formada em Ciências Sociais, a artista já participou de diversas exposições e projetos de arte pelo Brasil. Nesta exposição, Cidinha expõe quatro telas abstratas em grande formato.

JNA é colagista, fotógrafa e pesquisadora urbana, sendo totalmente autodidata, introduziu a colagem analógica em suas experimentações em 2016 e busca provocar questionamentos e críticas sociais através de seus trabalhos. A artista expõe cinco colagens em pequeno formato, um bordado sobre fotografia e um vídeo nessa exposição.



Soraia Dias é artista visual com formação em Arquitetura e Urbanismo e terá cinco obras em médio formato nessa mostra coletiva. Formada em Arquitetura. Fez cursos e formações com as artistas Andrea Tavares, Regina Johas, Rubens Pontes, Regina Carmona. Atualmente participa de grupo Meios e Processos FAMA 2020; grupo de estudos em Arte Contemporânea com Cristina Suzuki na Casa do Olhar em Santo André; acompanhamento em grupo na Casa Contemporânea em São Paulo e faz curso de pintura com Paulo Pasta no Instituto Tomie Ohtake-SP.

Wagner Vidal é jornalista e artista plástico, atua na profissão de jornalista há mais de 20 anos e realiza trabalhos com artes visuais. Embora a pintura (atualmente acrílica sobre tela) seja a técnica mais comum da sua obra, Wagner Vidal também desenvolve trabalhos utilizando outras técnicas e suportes, como aquarela, gravura, desenhos (grafite, pastel seco, carvão). Os temas abordados transitam entre o figurativo, críticas sociais e empoderamento de minorias. A transição entre temas é uma constante e figura humana é presença marcante em sua obra. Na exposição será possível conferir sete obras do artista.

Aberturas exposição “Arte no Confinamento”

Data: 16 e 23/09 – quarta-feira das 19:00 às 21:00

18 e 25/09 – sexta-feira das 19:00 às 21:00

19, 26/09 e 03/10 – sábado das 14:00 às 18:00

Local: avenida Anchieta, 1564, Jardim Esplanada

Galeria Poente

Localizada na Avenida Anchieta, região central da cidade, sob o comando do empresário Paulo Henrique Rosa, a Galeria Poente visa a venda de obras de arte, promoção de encontros entre artistas, contribuindo culturalmente para a cidade de São José dos Campos. Com um projeto arquitetônico pensado para exposições de artes, a Poente exibe artistas contemporâneos que trabalham com os mais diversos suportes (pintura, desenho, fotografia, escultura, entre outros). Além disso, o espaço é utilizado para realização dos mais diversos eventos culturais e corporativos.