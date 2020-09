Gal Costa: 75 anos e mais de mil gravações na carreira

Artista faz aniversário neste sábado e ganha homenagem com destaque para suas músicas mais tocadas

Cantora de voz única e versatilidade artística, Gal Costa completará neste sábado, dia 26, 75 anos. Para festejar, a artista programou a sua primeira live durante a quarentena. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data e fez um levantamento especial em seu banco de dados, um dos maiores da América Latina, para compartilhar com os fãs da cantora informações e curiosidades sobre o que tem marcado a sua carreira de tantos anos.

Gal Costa

Gal Costa é considerada uma das grandes intérpretes da música popular brasileira e tem um número expressivo de gravações na sua carreira, mais precisamente 1.015 até o momento. E, para chegar a esse número, escolheu músicas de diversos compositores. Atualmente, o compositor mais gravado pela cantora é Caetano Veloso e, além dele, no ranking dos mais escolhidos por ela, também estão nomes como Gilberto Gil, Tom Jobim, Chico Buarque e Dorival Caymmi, entre os cinco primeiros.

O repertório para a live promete surpreender os fãs da cantora. É possível que não faltem as canções gravadas por ela mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública. Para amenizar a expectativa de todos, o Ecad listou as 20 mais executadas de 2015 a 2019. Na liderança, “Um dia de domingo”, seguida por “Chuva de prata”, “Sorte”, “Quando você olha pra ela” e “Festa do interior”, que completam o top 5.

Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em Salvador, na Bahia, no ano de 1945. É cantora, compositora e multi-instrumentista. Nos últimos cinco anos, Gal Costa teve mais de 85% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Rádio e TV.

Ranking de compositores mais gravados por Gal Costa



Posição Autor 1 Caetano Veloso 2 Gilberto Gil 3 Tom Jobim 4 Chico Buarque 5 Dorival Caymmi 6 Vinicius De Moraes 7 Ary Barroso 8 Djavan 9 Erasmo Carlos 10 Jorge Ben Jor 11 Nando Reis 12 Roberto Carlos 13 Milton Nascimento 14 Ronaldo Bastos 15 Waly Salomão 16 Joao Donato 17 Rita Lee 18 Edu Lobo 19 Jards Macalé 20 Carlos Rennó





Ranking das músicas gravadas por Gal Costa mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval e Festa Junina)



Posição Música Autores 1 Um dia de domingo Michael Sullivan/Miguel/Paulo Massadas 2 Chuva de prata Ronaldo Bastos/Ed Wilson 3 Sorte Celso Fonseca/Ronaldo Bastos 4 Quando você olha pra ela Mallu Magalhães 5 Festa do interior Abel Silva/Moraes Moreira 6 Baby Caetano Veloso 7 Azul Djavan 8 Meu bem meu mal Caetano Veloso 9 Balance Braguinha/Alberto Ribeiro 10 Nada mais Ronaldo Bastos/Stevie Wonder 11 Açaí Djavan 12 Dom de iludir Caetano Veloso 13 Hino do sr. do Bonfim Osmar/João Antônio Wanderley 14 Folhetim Chico Buarque 15 Aquarela do brasil Ary Barroso 16 Força estranha Caetano Veloso 17 Luz do sol Caetano Veloso 18 Sonho meu Dona Ivone Lara/Délcio Carvalho 19 Ela já não gosta mais de mim Jorge Ben Jor 20 Outra vez Isolda

Gal Costa-Foto: Julia Rodrigues

Fonte: Ecad