Fuvest fará prova da primeira fase da USP em 10 de janeiro de 2021

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), que realiza o vestibular para a Universidade de São Paulo (USP), divulgou na noite de hoje (9) alterações em seu calendário. De acordo com a entidade, o Manual do Candidato será disponibilizado no dia 24 de agosto e as inscrições para o exame estarão abertas do dia 31 de agosto até 23 de outubro de 2020.

A prova da primeira fase do seu vestibular será realizada no dia 10 de janeiro e as provas da segunda fase nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2021. “As alterações em calendário foram feitas com o objetivo de dar mais oportunidade para que os candidatos possam se preparar para o Concurso Vestibular 2021”, disse a Fuvest em nota.

A entidade também ampliou o prazo para recebimento dos pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição para o Vestibular 2021 para as 23h59 do dia 24 de julho. Os pedidos devem ser feitos por meio do site www.fuvest.br .

A divulgação da lista de aprovados na primeira fase da USP ocorrerá em 15 de março de 2021.



Foto:© Marcos Santos/USP Imagens

Agência Brasil