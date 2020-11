Fundo Social de São José promove a campanha Dia de Doar

O Fundo Social de São José dos Campos lançou a campanha Dia de Doar para despertar e incentivar a generosidade na população joseense. Podem ser doadas cestas básicas, produtos de higiene, produtos de limpeza, café, roupa nova e brinquedos novos.

Dia de Doar

Para saber como doar, basta acessar o site doasaojose.com.br, escolher uma das causas sociais de São José dos Campos, optar por uma instituição, saber os itens que elas mais precisam e fazer a doação. Cada instituição social possui uma necessidade diferente. O que você tiver para doar, há um destino para quem mais precisa.

Fundo Social de São José dos Campos

As instituições cadastradas pelo Fundo Social atendem bebês, crianças, adolescentes e idosos; prestam atendimento familiar, aos dependentes químicos, às pessoas com deficiências; fazem prevenção e tratamento de câncer; e trabalham com a causa animal.

O Movimento

O Dia de Doar (1º de dezembro) é realizado pelo Movimento por uma Cultura de Doação, rede formada por pessoas e organizações que se articulam voluntariamente no propósito de enraizar a doação como parte de nossa cultura. A Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) é organizadora do Dia de Doar e representante oficial da data no Brasil.

