Fundhas recebe pré-inscrição para selecionar novos atendidos

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) está com pré-inscrições abertas para processo seletivo que visa admitir 460 novas crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade social. O procedimento pode ser pelo site da instituição (formulário digital) ou pelo telefone 156, até o dia 20 de fevereiro.

As pessoas com dificuldade de acesso à internet podem procurar um dos nove locais oferecidos pela Prefeitura, conhecidos como Espaço Ponto Com. Outros esclarecimentos também podem ser obtidos em uma das 14 unidades da Fundhas.

As atividades dos novos atendidos começarão no dia 28 de março. Confira no link em quais unidades estão sendo disponibilizadas vagas.

Critérios

Para o acesso à instituição, a criança ou adolescente precisa estar em situação de vulnerabilidade social, matriculada e com frequência regular em alguma escola pública (a partir do primeiro ano do ensino fundamental). A família deve ter renda per capita de até um salário mínimo e residir no município há dois anos.

Informações e documentos

Para o preenchimento da pré-inscrição, é necessário informar: nome do responsável pela criança ou adolescente e o CPF; o nome da criança ou adolescente e o CPF; a data de nascimento da criança ou adolescente, o endereço completo, telefone celular para contato e e-mail.

Posteriormente, para efetivar a inscrição, será necessário apresentar certidão de nascimento da criança ou adolescente; comprovante de renda de todos que moram na casa, que pode ser: holerite, recibo de pensão alimentícia, do bolsa família, do programa renda mínima, de benefícios, de aposentadoria ou de outros programas sociais); comprovante de endereço recente.

Seleção

Para a seleção dos inscritos serão priorizadas a situação socioeconômica avaliada a partir da renda per capita; a matrícula em escola municipal; a faixa etária e ano escolar; a composição e situação familiar; a situação de saúde da criança/adolescente, dos pais e de familiares que residem no mesmo local; a situação de moradia e a vulnerabilidade e/ou risco social.

Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza)

Rua Santarém, 560 – Parque Industrial

Alunos que já participam das atividades oferecidas pela Fundhas retornaram às unidades no último dia 7 – Foto: Claudio Vieira/PMSJC