Fundação Grupo Volkswagen e Todos Pela Educação se unem pela qualidade da Educação Básica pública no Brasil

Fundação Grupo VW soma-se ao quadro de mantenedores do Todos Pela Educação em 2021

A Fundação Grupo Volkswagen é agora um dos parceiros mantenedores do Todos Pela Educação em 2021, organização da sociedade civil que se dedica à melhoria da Educação Básica e de uma escola pública de qualidade para todos. Dessa forma, a Fundação fortalece sua missão de promover transformações positivas que impulsionem melhorias na educação e que mobilizem cidadãos para atuarem como protagonistas do desenvolvimento de comunidades.

“O Todos Pela Educação é, hoje, um dos principais movimentos da sociedade civil dedicados ao avanço das políticas públicas educacionais no Brasil. Para a Fundação Grupo Volkswagen, essa agenda é extremamente estratégica e fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável e para a redução das desigualdades estruturais brasileiras. Ao nos unirmos ao grupo de mantenedores do Todos, esperamos também qualificar esse debate a partir das nossas causas prioritárias de atuação”, afirma Vitor Hugo Neia, Diretor de Administração e Relações Institucionais da Fundação.



“É fundamental termos a sociedade civil trabalhando de forma articulada e sinérgica para reconstruir a Educação do nosso País, que foi brutalmente afetada pela pandemia. Por isso, saudamos com grande alegria a chegada da Fundação Grupo Volkswagen como mantenedora do Todos Pela Educação e apoiadora da nossa causa. Sem dúvida, a reconstrução do Brasil, como um todo, passa pela Educação Básica. E quanto mais pessoas e mais organizações conseguirmos trazer para trabalhar por isso, de forma intensa, mais rápido e melhor conseguiremos superar essa condição”, afirma Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação.



Além do apoio financeiro, a parceria permitirá uma série de articulações e trocas entre as instituições e suas redes, como a participação em fóruns e eventos e o compartilhamento de materiais e conteúdos.

Fundação Grupo Volkswagen

Desde 1979, a Fundação Grupo Volkswagen investe em ações de educação e desenvolvimento de comunidades com recursos dos rendimentos de um fundo constituído pela Volkswagen. Atualmente, abraçamos três causas prioritárias: mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência. Além disso, apoiamos tecnicamente ações de responsabilidade social do Grupo Volkswagen no Brasil. Compartilhamos a vocação de mover pessoas. Movimentos que diminuem as distâncias e geram mudanças, transformando potenciais em realidade.





Todos pela Educação

O Todos Pela Educação é uma organização da sociedade civil com o objetivo melhorar para valer a qualidade Educação Básica no Brasil. Sem fins lucrativos, não governamental e sem ligação com partidos políticos, é financiada por recursos privados diversos, não recebendo qualquer tipo de verba pública – o que lhe garante a independência, necessária para atuar em prol do que precisa ser mudado. O Todos atua reunindo e estruturando o melhor do conhecimento e das evidências disponíveis, qualificando o debate e articulando com o poder público para que políticas públicas educacionais efetivas sejam realidade em todo o país