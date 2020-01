Fundação Cultural inicia programação carnavalesca com ‘Festival de Marchinhas’

Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro o Pátio dos Trilhos, um dos cartões-postais de Jacareí, já começa a entrar no ritmo do Carnaval. Isso porque a Fundação Cultural de Jacareí promoverá o ‘Festival de Marchinhas’.



A festa, que promete trazer a tona o espírito carnavalesco para as ruas jacareienses, contará com uma vasta programação, incluindo 23 marchinhas competindo pelo prêmio, acompanhadas pela banda ‘Mais de Mir’.

Fundação Cultural de Jacareí

Segundo o presidente da Fundação Cultural, Bruno Castro, “o Grito de Carnaval é o ‘aquecimento’ para as pessoas entrarem no clima das festividades de Carnaval. Este é o primeiro de uma série de eventos que promoveremos em toda a cidade”.

‘Festival de Marchinhas’

Confira a programação completa:

07/02 (sexta-feira)



18h00 – Discotecagem

19h00 – Vivian Pelodan & Grupo Bamba e Garoa

20h00 – Banda Mais de Mir – Banda Oficial do Festival

20h30 – 1ª Eliminatória Festival de Marchinhas Jacareí 2020

Pierrô, Oh Zilah – Edson D’aísa / São RoqueO Zé e a Fram – de Walter Leme / PindamonhangabaBota pra quarar “Comadre Benedita” – Rafaela Maia e Leo Couto / São Luiz do ParaitingaA Marcha do Canudo – Agnaldo Dias/ JacareíTanajura Içá Bitu (Tic Tic Tic) – Cesar Pope e Pedro Carlos Macedo / São José dos CamposCarnafesta- Mario C Sax / ParaibunaEu Sou Napoleão – Mario César Piva / São PauloViva Pedramar- Charles Cordeiro e Thiago Vinícius / JacareíSempre fevereiro -Poeta Marcelo / São José dos CamposÉ Fogo – Jéssica Donegá / GuarulhosCangote do Saci- Alê Freitas / JacareíLenço Molhado- Galvão Frade / São Luiz do Paraitinga

21h15 – Vivian Pelodan & Grupo Bamba e Garoa





08/02 (sábado)

18h00 – Discotecagem

19h00 – Tânia Reis & Banda

20h00 – Banda Mais de Mir – Banda Oficial do Festival

20h30 – 2 ª Eliminatória Festival de Marchinhas Jacareí 2020

Alegria – Guilherme Mendicelli / JacareíNem só de pão- Guilherme Maia/ São José dos CamposTalkey- Fernando Barros / MairiporãMinha mulher é a “Lava jato”- Nando Silva/ PindamonhangabaTá uma confusão. Tá certo ou não ? – J. Pimentel/ TaubatéSomos Todos Pirralha – Carlos Alberto Leal/ JacareíCiranda do Próximo- Delmo Biuford de Souza e Pablito Morales/ São PauloFantasia- Jorge Orlando Cláudia Fleury/ GoiâniaNa faixa – Demétrio Mussi/ JacareíBateu saudade – Wagner Muzak/ PindamonhangabaHospício Brasil – Carlos Rosa e Rafael Chamusca/ São José dos Campos

21h15 – Tânia Reis & Banda





09/02 (domingo)

18h00 – Discotecagem

19h00 – Bloco da Rua Nova

20h00 – Banda Mais de Mir – Banda Oficial do Festival

20h30 – Final do Festival de Marchinhas Jacareí 2020

21h15 – Bloco da Rua Nova





‘Festival de Marchinhas’ Jacareí 2020

Vale lembrar que o projeto ‘Festival de Marchinhas’ é beneficiado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) nº 3.648 de 17/03/1995 – Decreto Nº 132/2005.

Homenagem – O ‘Festival Marchinhas Jacareí 2020’ presta uma homenagem ao artista Mir Cambuzano , entusiasta do Carnaval – e em especial das Marchinhas. Cantou, compôs, decorou salões dos clubes da cidade e em parceria com o jornalista Gilberto Vasconcelos produziu durante quatro anos o festival de marchinhas da cidade, na Sala Mário Lago.