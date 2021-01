Fundação Cultural de Jacarehy realiza tira-dúvidas da LIC

Na próxima segunda-feira (25), será iniciada por meio da Fundação Cultural, a primeira oficina de 2021 para esclarecimentos de dúvidas da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Jacareí. O edital de fomento e financiamento do setor artístico e cultural foi publicado no final do ano passado, no dia 18 de dezembro.

Ricardo Salem

A oficina de tira-dúvidas, será ministrada por Ricardo Salem, será on-line e não será necessária inscrição prévia. Os interessados devem apenas acessar esta plataforma no horário previsto, com 15 minutos de antecedência. Na segunda-feira (25), a realização será das 15h às 17h. Na terça-feira (26), das 10h às 12h. Já na quarta-feira (27), será das 19h às 21h e na quinta-feira (28), das 10h às 12h. Finalizando a semana, na sexta-feira (29), será das 15h às 17h.

Edital – De acordo com o Diretor de Cultura, Fábio Perinotto, a estrutura do Edital mantém-se a mesma dos últimos anos, desde 2017, após passar por consulta pública na Pré-Conferência de Cultura e trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Jacareí.

Lei de Incentivo à Cultura (LIC)

“Neste ano uma atualização de destaque é uma demanda trazida nos dois últimos anos: a questão de engajamento sócio econômico do projeto no qual será um diferencial as propostas que promovam enfrentamento às desigualdades históricas conforme regra contida no edital”, ressalta Fábio.

As inscrições para a LIC serão iniciadas no dia 1º de fevereiro, às 10h e vão até o dia 12 de fevereiro, às 17h. A plataforma também on-line de inscrição será disponibilizada no site oficial da Fundação Cultural.

Fundação Cultural de Jacarehy

Esclarecimentos de dúvidas durante o período de inscrições poderão ser encaminhados pelo e-mail: diretoriadecultura@culturajacarei.sp.gov.br

Sobre o oficineiro: Ricardo Salem é atualmente oficineiro da Fundação Cultural de Jacarehy na Oficina “Gestão e Produção Cultural” (2018, 2019, 2020), e contribuiu com o ‘Tira-Dúvidas’ da Lei Aldir Blanc em 2020. É pós-graduado em Gestão Cultural e Arte Educação pelo SENAC-SP, é também pós-graduado em Mídias Digitais pela FMU – Faculdade Metropolitanas Unidas; Graduado em Jornalismo pela UNITAU – Universidade de Taubaté. Possui cursos de extensão em Designer e Diagramação pela Universidade de Belas Artes de São Paulo. É Técnico em Arte Dramática pelo TUCA – Teatro da Universidade Católica PUC – São Paulo.