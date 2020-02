Fundação Cultural começa folia de Carnaval com o Pirô Piraquara

Na próxima terça-feira (11), começam as oficinas de confecção de máscaras e empapelamento dos bonecões do Pirô Piraquara, no Centro Cultural Clemente Gomes. Os tradicionais bonecões, que surgiram em 1988, desfilarão pelo centro de São José dos Campos nos dias 20 e 22, às 19h e 9h, respectivamente.

Além do Pirô Piraquara, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo está com programação especial para os projetos Domingo no Parque e Mercadão Vivo, casas de cultura e para os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, com shows, cortejos, matinês e bailes de Carnaval. Veja programação abaixo.

Pirô Piraquara

O tradicional bloco carnavalesco Pirô Piraquara, que hoje conta com 21 bonecões, surgiu do estudo do Ciclo do Carnaval como principal meio de comunicação do Projeto Piraquara (nome dado aos moradores às margens do rio Paraíba), desenvolvido pela Comissão Municipal de Folclore.

O Pirô reforça algumas características de blocos espontâneos e tradicionais, respeitando o desejo, a criatividade e as ideias de seus componentes. E, para participar, não há limite de idade. É só chegar e se integrar ao grupo de foliões, esbanjando alegria pelo circuito da região central.

PROGRAMAÇÃO

Oficinas de máscara e empapelamento de bonecões

Dias 11 a 19 de fevereiro

Das 15h às 20h

Centro Cultural Clemente Gomes (Av. Olivo Gomes, 100, Santana)

Desfile do Pirô Piraquara

Dia 20

Concentração às 18h

Saída às 19h

Praça Afonso Pena (em frente ao prédio da Coletoria)

Dia 22

Concentração às 9h

Saída às 10h

Mercadão Municipal

Domingo no Parque

Dia 16

Cortejo com o grupo Charanga da Folia e artistas do Projeto Arte nas Ruas

Às 15h

Arena do Parque da Cidade

Distritos

São Francisco Xavier (Rua 15 de Novembro)

Dia 22 (sábado)

14h – Início das atividades com repertório carnavalesco

17h – Cortejo do bloco “Vai, vomita e vorta”

20h – Baile de Carnaval da Orquestra Possível

Dia 23 (domingo)

14h – Início das atividades com repertório carnavalesco

17h – Show “Oh, Abre Alas!”

20h – Show com a Banda do Muriqui

Dia 24 (segunda)

14h – Início das atividades com repertório carnavalesco

17h – Cortejo do bloco “Malazartes”

20h – Show com a Banda do Muriqui

Dia 25 (terça)

14h – Início das atividades com o bloco “Amigos do Mujica”

16h – Baile de Carnaval da Orquestra Possível

18h – Encerramento do Carnaval com o grupo de maracatu “Baque do Xico”

Matinê no Galo Branco

Dias 22 e 23 (sábado e domingo)

Das 15h às 18h

Poliesportivo João Molina (Rua Ambrósio Molina, 370)

Mercadão Vivo Especial

Dia 8

Das 9h às 13h – Intervenções artísticas do Projeto Arte nas Ruas

10h30 – Show com o grupo Charanga da Folia (show musical itinerante, com percussão e instrumentos de sopro, que traze as tradicionais marchinhas de Carnaval no repertório)

Dia 15

Das 9h às 13h – Intervenções artísticas do Projeto Arte nas Ruas

Esquenta Pirô

10h30 – Show “Marcas, Sambas e outros Frevos”, com o grupo Charanga do Proseio

11h30 – Cortejo com participantes da Patuscada e Bonecões do Pirô

Dia 29

Das 9h às 13h – Intervenções artísticas do Projeto Arte nas Ruas

10h30 – Show “Oh, Abre Alas!” (músicas e marchinhas de Carnaval)

Casa de Cultura Lili Figureira (Rua Roberto Cruz, 40 – Jd. Santo Onofre)

Dias 19 a 21

Oficinas de Carnaval, brincadeiras de Carnaval e composição de marchinhas

Matinê, desfile de fantasias e cortejinho, com estandarte, pelo entorno da Casa – Marchinha “Lili Folia”

Casa de Cultura Chico Triste (Rua Milton Cruz, s/n – Vila Tesouro)

Dia 21

15h – Matinê de Carnaval, em parceria com a Casa de Cultura, na Casa do Idoso Leste (Rua Cidade de Washington, 164 – Vista Verde), com o show “Oh, Abre Alas!”

20h – Samba no Chico

Pirô Piraquara-Foto: Rodolfo Moreira/Arquivo

Casa de Cultura Tim Lopes (Av. Outo Fino, 2.520 – Bosque dos Eucaliptos)

Dia 22

Às 15h – Matinê de Carnaval, com Kardec e banda, intervenções artísticas do Projeto Arte nas Ruas