Fundação Cultural abre mais de 4.600 vagas em 250 oficinas culturais

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo abriu, nesta segunda-feira (20), 4.669 vagas para as 250 oficinas culturais gratuitas, que acontecerão em 11 espaços descentralizados de cultura ao longo do ano por meio do programa Arte nos Bairros.

São José Viva

Nesta primeira fase, as inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de fevereiro, exclusivamente pelo aplicativo São José Viva. A faixa etária varia de acordo com a modalidade, podendo se inscrever crianças (a partir de 6 anos), adultos e idosos. O edital completo pode ser acessado no site da FCCR.

As oficinas básico/experimental não exigem prática ou conhecimento e não têm continuidade. No total, compreendem 11 modalidades: teatro, circo, dança, música, artes visuais, literatura, cultura da infância (território de brincar), artesanato, arte popular e memória, cultura da paz e gestão cultural.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

As vagas serão preenchidas por meio de sorteio eletrônico, salvo a oficina cujo o número de inscritos não tenha excedido o número de vagas oferecidas. As aulas deverão começar no dia 17 de fevereiro e os contemplados serão comunicados por meio de mensagens pelo próprio aplicativo.

O Programa

O programa Arte nos Bairros disponibiliza espaços destinados às atividades culturais que proporcionam oportunidades de aprendizagem, novas vivências, experimentação e contato com várias linguagens e técnicas, possibilitando a difusão cultural, a formação de público e de profissionais para o setor cultural.

As atividades possibilitam o acesso, de forma gratuita, ao aprendizado e ao exercício da arte e podem adaptar-se aos mais variados formatos e contextos proporcionando o melhor atendimento à comunidade.

Arte nos Bairros

Compreende atividades predominantemente de aspecto prático, de forma extensiva e regular, com duração de até 10 meses, com aulas que podem acontecer uma ou duas vezes por semana.

CASAS DE CULTURA

Centro Cultural Clemente Gomes

Av. Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade – Santana

(12) 3924-7341

Casa de Cultura Chico Triste

Rua Milton Cruz, s/nº – Vila Tesouro

(12) 3929-7559

Casa de Cultura Cine Santana

Av. Rui Barbosa, 2005 – Santana

(12) 3942-1226

Casa de Cultura Eugênia da Silva

Rua dos Carteiros, 110 – Parque Novo Horizonte

(12) 3907-8024

Casa de Cultura Flávio Craveiro

Av. Lênin 200 – Dom Pedro I

(12) 3966-1136

Casa de Cultura Júlio Neme

Praça Cônego Manzi, s/nº – Distrito de São Francisco Xavier

(12) 3926-1123

Casa de Cultura Lili Figureira

Rua Roberto Cruz, 40 – Jardim Santo Onofre

(12) 3942-1005

Casa de Cultura Rancho do Tropeiro Ernesto Villela

Rua Ambrósio Molina, 184 – Distrito de Eugênio de Melo

(12) 3905-1855

Casa De Cultura Tim Lopes

Av. Ouro Fino, 2520 – Bosque dos Eucaliptos

(12) 3917-1612

NACD – Centro da Juventude

Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América

(12) 3932-8709

Cine Teatro Benedito Alves

Rua Rui Dória, 935 – Centro

(12) 3923.6976

Foto: Ilustração