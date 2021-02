Funcionários do comércio de Caçapava, Jambeiro e Paraibuna recebem 2,94% de reajuste salarial

Diferenças salariais de setembro de 2020 a janeiro de 2021 serão pagas em forma de abonos

Os funcionários do comércio das cidades de Caçapava, Paraibuna e Jambeiro receberam 2,94% de reajuste salarial, após a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, realizada pelos presidentes dos Sindicatos Varejista de Taubaté e região, Dan Guinsburg, e dos Empregados no Comércio de São José dos Campos, Eurípedes Barsanulfo Gonçalves.

A partir deste mês, o salário base dos trabalhadores em geral passa de R$ R$ 1.487,00 para 1.531,00. A data base da categoria é primeiro de setembro. Com isso, as diferenças retroativas deverão ser pagas de acordo com o salário de cada trabalhador, em até 3 vezes, sobre forma de abono.

Com o acordo assinado, as empresas que possuem funcionários deverão solicitar a Certidão de Regularidade Sindical. O documento significa que a empresa pode se utilizar da CCT, gerando segurança jurídica na relação capital/trabalho.

Sincovat

A Convenção Coletiva Completa está disponível no site www.portalsincovat.com.br. Mais informações pelo telefone 3632-6570 ramal 2.

Imagem de Andreas Lischka por Pixabay