FRAPORT AUMENTA VELOCIDADE DE FLUXO DE PASSAGEIROS EM DOIS AEROPORTOS BRASILEIROS

Parceria com a SITA fornece portões de autoatendimento para cartões de embarque com código de barras em Fortaleza e Porto Alegre

A Fraport Brasil instalou a tecnologia de processamento de passageiros da SITA nos dois aeroportos que administra no Brasil, Fortaleza (FOR) e Porto Alegre (POA). Os novos portões de autoatendimento fornecem aos passageiros uma entrada automatizada na área de segurança, com uma simples verificação do cartão de embarque. Isso reduzirá as filas e tornará o processo quatro vezes mais eficiente.

Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil, disse: “Uma parte significativa de nossa missão é investir em infraestrutura para transformar a experiência do passageiro e tornar as operações altamente eficientes nesses dois aeroportos. Para tal, precisamos fornecer automação no maior número possível de pontos de contato, e é por isso que instalamos os portões que lêem cartões de embarque com código de barras.”

Fraport Brasil

A Fraport Brasil implementou um total de 26 portões de autoatendimento SITA: 14 no aeroporto de Fortaleza (FOR) e 12 no aeroporto de Porto Alegre (POA).

Andreea continuou: “Selecionamos a SITA porque sabemos que o uso de sua tecnologia nos permite processar quatro vezes mais passageiros para acessar o ponto de verificação de segurança. Isso melhorará significativamente a experiência do viajante. ”

A solução da SITA permite verificações seguras dos sistemas aeroportuários e gerencia a integração de hardware e software de terceiros com a infraestrutura de TI existente do aeroporto. Elbson Quadros, vice-presidente da SITA para a América Latina, disse: “Não há dúvida de que os passageiros desejam automação, porque isso torna sua jornada pelo aeroporto muito mais suave. E, como elimina a necessidade de verificações manuais em todas as etapas da jornada, é mais preciso fazendo um uso mais eficiente dos recursos do aeroporto.”

SITA

A SITA é a fornecedora líder de tecnologia aeroportuária na América Latina, abrangendo todas as áreas, incluindo processamento de passageiros, operações aeroportuárias, bagagem, gerenciamento de fronteiras e comunicação de aeronaves. A combinação de todas essas tecnologias gera eficiência para aeroportos, companhias aéreas, agências governamentais, manipuladores de solo e, mais importante, passageiros.

Líder mundial em gerenciamento de aeroportos, a Fraport AG atua em cerca de 30 aeroportos em todo o mundo, incluindo o Aeroporto de Frankfurt (FRA). Atendendo a mais de 70 milhões de passageiros em 2019, FRA é o maior aeroporto da Alemanha e um dos centros mais importantes do sistema de transporte aéreo internacional. No início de 2018, a Fraport Brasil iniciou suas concessões para gerenciar e desenvolver os aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre por 30 e 25 anos, respectivamente.