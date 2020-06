Francinne gravou clipe durante quarentena

A cantora Francinne tinha planos definidos para 2020: lançar seu novo EP e sair em turnê de divulgação. Contudo, com a pandemia da COVID-19, assim como o restante do mundo, ela precisou rever as ações e se reinventar. A loira não deixou se abalar e, mesmo em casa, deu continuidade na produção de conteúdos para entreter seus fãs.

Nas últimas semanas, respeitando todas as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), Francinne gravou, em São Paulo, um videoclipe da sua nova música, de nome ainda não revelado.

“Este single é o marco de uma nova etapa em minha carreira e significa, pra mim, uma aproximação ainda maior com as referências pop que tanto amo e cresci ouvindo. Me sinto mais nostálgica, e aproveitei esse momento que estamos vivendo para falar sobre sentimentos.”

O lançamento do novo trabalho está previsto para a primeira semana de julho. Até lá, os fãs conseguem ter um gostinho do que vem por aí com algumas fotos dos bastidores. Confira:

Para este ano, Francinne traz um trabalho musical mais maduro, mesclando o Pop com ritmos brasileiros, sem deixar de lado suas influências latinas. Com canções autorais, Francinne trabalha ao lado de um time de peso, e faz apresentações dignas de Las Vegas, garantindo assim sua marca artística no cenário Pop mundial.

Francinne



Hoje uma cantora de sucesso, Francinne começou sua carreira artística como cover oficial de Britney Spears em 2011. Três anos depois, a cantora conheceu o produtor Mister Jam e começou a trabalhar com ele em sua música, lançando em 2015 a música “I’m Alive”.





Francinne -Foto:Felipe Garcia

Em 2018, Francinne lançou seu primeiro EP, “La Rubia”. Também naquele ano, ela gravou sua parceria com Wanessa Camargo, a música “Tum Tum”, considerada o maior single de sua carreira.