FPF abraça o Outubro Rosa, oferecendo mamografias com segurança contra o COVID-19

Pelo quinto ano consecutivo, a Federação Paulista de Futebol, em parceria com clubes filiados e com a ONG Meninas de Peito, realiza a campanha “Marque Esse Gol” durante o Outubro Rosa.

Devido à pandemia do Coronavírus, a campanha neste ano será adaptada: as mamografias serão realizadas em 31 clínicas distribuídas pela capital, Campinas, Ribeirão Preto e Piracicaba.

“Marque Esse Gol”

“O ‘Marque Esse Gol’ é uma campanha que já caminha para o quinto ano, e temos muito orgulho de levantar esta bandeira. Há um envolvimento enorme de todos os envolvidos, FPF, Meninas de Peito e os clubes paulistas. Adaptamos a campanha deste ano para garantir a segurança das mulheres, mas assegurar que os exames serão realizados”, diz Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Federação Paulista de Futebol

Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Guarani, Ponte Preta, Portuguesa e XV de Piracicaba participam da campanha com a FPF em 2020. Desde 2016, mais de 5 mil exames foram realizados por meio da campanha Marque Esse Gol, e 30 casos de câncer foram diagnosticados.

A campanha oferecerá mamografias gratuitas mediante cadastro e agendamento prévio no site www.marqueessegol.com.br. Todas as informações da campanha e as datas e locais dos exames estão disponíveis no site.

Outubro Rosa

“O câncer não faz quarentena, e sabemos que muitas mulheres esperam outubro para ter a oportunidade de fazer o exame gratuitamente”, diz Nátali de Araújo, voluntária da ONG Meninas. “Por isso, adaptamos a campanha e, em vez das unidades móveis, utilizaremos clínicas especializadas”, diz.