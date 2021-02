FOTOGRAFIA BÁSICA e PRODUÇÃO MUSICAL – COMO LANÇAR UM SINGLE, SÃO OS TEMAS DAS PALESTRAS QUE ACONTECERÃO EM MARÇO/21, NO YOUTUBE

Nos dias 10 e 11 de Março, o Estúdio CAPS apresenta as palestras sobre Produção Musical e Fotografia. Os eventos acontecerão ao vivo, pelo Youtube, e serão gratuitos.

Fotografia Básica: Indicada para estudantes ou iniciantes na fotografia;

Produção Musical: Indicada para músicos que tenham interesse em produção musical e saber como lançar um single.

O projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc.

FOTOGRAFIA BÁSICA

Claudio Capucho aborda o tema Fotografia Básica, de forma didática e descontraída. O intuito é levar ao público iniciante as regras básicas da fotografia com dicas práticas, e mostrar uma visão geral do mercado fotográfico e sua abrangência. A palestra é voltada especialmente para quem quer começar a prática na fotografia, seja por hobbie, profissão, ou simplesmente para quem tem interesse no assunto.

PRODUÇÃO MUSICAL

Claudio Capucho aborda o tema Produção Musical contando como faz suas produções autorais, desde a criação da letra, música, até chegar ao lançamento nas plataformas de streaming. Nesta palestra, você terá uma ideia de como produzir e lançar um single desde o início, como a escolha do equipamento de gravação, mixagem, masterização, registro da música nas associações competentes, arte da capa e a distribuição. O intuito principal é levar ao público interessado o seu processo criativo da música e o processo de lançamento. Voltado especialmente para quem tem interesse no assunto, gosta ou tem vontade de saber mais sobre a produção musical, seja por hobbie ou profissão.

Claudio Capucho é repórter fotográfico e músico

Na fotografia, atua na região do Vale do Paraíba há mais de 25 anos, com experiência em jornais diários e assessoria de imprensa. É produtor de conteúdo digital do canal Capucho No Ar – fotografia descomplicada, no Youtube. É associado da ARFOC-SP – Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de SP.

Na música, como produtor musical, é compositor, cantor, guitarrista e multi instrumentista. Filiado à UBC – União Brasileira de Compositores.

FOTOGRAFIA BÁSICA – com Claudio Capucho

O que: FOTOGRAFIA BÁSICA – com Claudio Capucho (palestra online)

Quando: 10/03/2021 às 20h

Onde: Youtube: www.youtube.com/estudiocaps

Quanto: Gratuita (não é necessário inscrição prévia).

O que: PRODUÇÃO MUSICAL – COMO LANÇAR UM SINGLE – com Claudio Capucho (palestra online)

Quando: 10/03/2021 às 20h

Onde: Youtube: www.youtube.com/estudiocaps

Quanto: Gratuita (não é necessário inscrição prévia).