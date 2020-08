Ford inaugura a concessionária Econorte em Taubaté

A Ford inaugurou a concessionária Econorte em Taubaté – cidade paulista onde também fica a Fábrica de Motores e Transmissões da marca –, com instalações modernas e completas para atender os clientes tanto nas áreas de vendas de veículos e peças como de serviços.

Localizada na Av. Dom Pedro I, 6.965, no bairro Jardim Baronesa, a revenda segue o novo padrão global de arquitetura da Ford, chamado Signature, com áreas amplas e envidraçadas para privilegiar a transparência e o conforto dos clientes.

A concessionária começa a operar já certificada pelos novos protocolos de higiene e atendimento da Rede Ford, com normas rígidas para a proteção da saúde dos clientes, visitantes e funcionários. Além do uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social, os padrões incluem rotinas frequentes de limpeza dos veículos e de todas as instalações.

Econorte Taubaté

Com área total de 2.900 m2 e 750 m2 de área construída, a Econorte Taubaté dispõe de amplo showroom, rede de wi-fi para os clientes e oficina completa com capacidade para atender cerca de 260 carros por mês, incluindo box de serviços rápidos Express Service e alinhamento. Ela também oferece a comodidade do “Compre Sem Sair de Casa” e do “Serviço Sem Sair de Casa”, com funcionários treinados para retirada e entrega em domicílio, além da desinfecção de veículos Ford Clean.

Taubaté

“A cidade de Taubaté é uma referência para a Ford e estamos felizes com essa inauguração. Reconhecemos também toda a confiança do Grupo Econorte, que está crescendo junto conosco”, diz Pedro Resende, gerente de Desenvolvimento da Rede de Distribuição da Ford.

Expansão

Esta é a terceira loja da Econorte, que atua há 16 anos na bandeira Ford com a concessionária em Caraguatatuba, no litoral norte paulista. No ano passado, o grupo inaugurou a segunda a revenda em São José do Campos, SP. Considerada o segundo maior polo industrial da região do Vale do Paraíba, com grandes empresas, Taubaté é conhecida também pela tradição cultural.

“Taubaté é uma cidade com muita história e, também, sede da fábrica da Ford, o que aumenta a nossa responsabilidade. Vamos atuar aqui com a mesma filosofia de trabalho que nos permitiu atingir um alto nível de satisfação dos clientes em Caraguatatuba e São José dos Campos, tendo como pilares a seriedade, a qualidade e a honestidade”, diz Paulo M. B. Magalhães Noronha, titular da Econorte.

Segundo ele, a inauguração teve de ser adiada por causa da pandemia, mas não reduziu o entusiasmo com a expansão. “O mercado já está voltando e acreditamos que o Brasil tem todas as condições de voltar a crescer. Além disso, a Ford é uma marca em que confiamos totalmente”, completa Noronha.

Econorte Taubaté

FORD MOTOR COMPANY

A Ford Motor Company é uma empresa global com sede em Dearborn, Michigan, EUA. A empresa projeta, fabrica, comercializa e presta serviços de pós-venda a uma linha completa de carros, picapes, SUVs, veículos eletrificados e veículos de luxo da Lincoln, fornece serviços financeiros através da Ford Motor Credit Company e busca posições de liderança em eletrificação, veículos autônomos, soluções de mobilidade e serviços conectados. A Ford emprega aproximadamente 188.000 pessoas em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a Ford, seus produtos e a Ford Motor Credit Company, acesse www.corporate.ford.com.