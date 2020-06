‘Fluidity’ e ‘O Candidato’ estreiam dia 2 no Cinema Virtual

Filmes chegam com exclusividade à plataforma

Dois novos títulos da Elite Filmes chegam nesta quinta-feira, 2 de julho, ao Cinema Virtual, plataforma que tem a proposta de conectar distribuidores e exibidores para levar virtualmente e com exclusividade filmes inéditos ao público de cinema. O projeto segue o modelo dos cinemas físicos, com estreias todas as quintas.

Os filmes que farão sua estreia são “Fluidity“, um drama moderno que mostra conexões humanas em tempos de redes sociais, e “O Candidato“, um intenso suspense espanhol sobre um político corrupto. Confira sinopses, cartazes e trailers:

“Fluidity“

Fluidity (Fluidity) [Drama, Romance] – A história de dez millennials que vivem na cidade de Nova York, cujas vidas sexuais se cruzam na era das mídias sociais – onde gostos, impressões e “conexões” virtuais ameaçam a própria noção de relacionamento pessoal e intimidade humana.

“O Candidato“

O Candidato (The Realm) [Suspense, Drama] – Manuel Gómez Vidal é um político amado em sua região: goza de uma boa posição social, tem uma família amorosa, amigos em todos os lugares e muito carisma natural. Ele também é um homem corrupto que vem se enriquecendo com fundos públicos há anos. Depois de tentar encobrir um associado, Manuel fica exposto. Para sua surpresa, os membros do Partido procuram colocar a culpa por toda a trama em seus ombros. Mas ele não vai se render. Até que ponto uma pessoa está disposta a ir para se manter no poder?

Outros oito filmes da Elite também estão disponíveis no Cinema Virtual: Corpus Christi, Até que Você me Ame, O Sonho de uma Família, Amigos Para Sempre, Meu Amigo Robô, A Mulher Invisível, Ultraman Geed – O Filmee Com Amor, Scott.

Cinema Virtual

Como usar o Cinema Virtual: Você entra no site www.cinemavirtual.com.br, faz o cadastro (se já tem uma conta no Looke, pode usar o mesmo login e senha), seleciona o filme que quer assistir, depois precisa selecionar por qual sala de cinema, selecione o estado, a cidade em que está e o cinema mais querido (ou o mais próximo). Depois é só efetuar o pagamento do ingresso virtual com cartão de crédito ou picpay e pronto! Você poderá ver o filme em até três dispositivos diferentes por 72 horas.⠀