Fiscalização Eletrônica de Trânsito entra em funcionamento em janeiro de 2020

O novo sistema de câmeras de segurança viária, contratado pela Prefeitura Municipal de Jacareí, entra em funcionamento no dia 13 de janeiro de 2020, após receber aferição e aprovação do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

Diferente do sistema anterior, os novos equipamentos serão utilizados não só para coibir o desrespeito aos limites legais de velocidade e avanço ao sinal vermelho, principais causadores dos acidentes, mas também para controlar a fuga de pedágio de caminhões de fora, que invadem a cidade atrapalhando o trânsito e deteriorando o asfalto das ruas.

Outra inovação é que o sistema irá identificar placas de carros roubados, coibindo a fuga dos criminosos que se evadem das cidades de São José dos Campos e Guararema para Jacareí, já que as duas cidades já contam com o sistema de controle por câmeras.

Os novos aparelhos também realizarão a contagem volumétrica de tipos de veículos que transitam pelas ruas, gerando dados do fluxo de trânsito 24h para que os serviços de engenharia de tráfego sejam realizados de forma cada vez mais precisa.

A localização dos novos equipamentos seguiu o critério de controlar as rotas de fuga do pedágio por caminhões, para os aparelhos fixos, reduzir a velocidade e o risco de atropelamentos nos locais de fluxo de pedestres, com as lombadas eletrônicas e coibir o avanço ao sinal vermelho nos cruzamentos, uma das principais causas de morte nos acidentes de trânsito.

Em paralelo a este serviço, grande parte dos semáforos que também foram modernizados, tiveram os tempos da fase amarela, padronizados conforme determina a Norma Federal de Trânsito e passarão a funcionar com o amarelo piscante a partir das 23h.

Durante os 18 meses que a cidade ficou sem os radares foi registrado um aumento de 60% do número de mortes nas vias municipais, com 27 óbitos e o aumento de 20% do número de acidentes, registrando 1.368 ocorrências neste período, sendo os motociclistas a categoria que contabilizou o maior número de mortes.

Todas as benfeitorias aplicadas no transito são custeadas exclusivamente com o valor vindo das próprias multas aplicadas aos motoristas infratores de trânsito, conforme determina a Lei Federal n. 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

Prefeitura Municipal de Jacareí

Com a utilização do novo serviço, a Prefeitura de Jacareí espera retomar a diminuição do número de mortes no trânsito registradas em 2017 e 2018 e interrompida com o período de processo licitatório, que suspenderam os serviços por aproximados 18 meses.

Fiscalização Eletrônica de Trânsito

A segurança no trânsito e a garantia da integridade dos cidadãos de Jacareí é o foco de trabalho de fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana, por isso todos os pontos que serão fiscalizados receberão uma sinalização complementar com grandes adesivos colados no asfalto, evidenciando ainda mais o limite de velocidade a ser respeitado.

Instalação

As vias que serão monitoradas pelas câmeras de segurança viária serão: Av. Pensylvânia, Av. Lucas Nogueira Garcêz, Av. Pereira Campos, Av. Getúlio Vargas, Av. Eng. Davi Monteiro Lino, Rua Barão de Jacareí, Av. das Letras, Av. Nove de Julho, Av. Malek Assad, Av. Pres. H. A. Castelo Branco, , Av. São Jorge, , Rua José Jorge Abrahão, Av. José Ribeiro Moreira, Av. Siqueira Campos, Rua Faria Lima, Av. Avareí, Rua Santa Helena, Rua Rui Barbosa, Rua Gal. Carneiro, Rua Salvador Preto, Rua Cap. João José de Macedo, Rua Dr. Lucio Malta, Rua XV de Novembro, Av. Cap. Joaquim Pinheiro do Prado, Av. Major Acácio Ferreira, Rua Bernardino de Campos, Pça Independência, Av. Santa Cruz dos Lázaros, Av. Maria Augusta Fagundes Gomes, R. João Américo e Rua Orlando Hardt.

Foto: Prefeitura de Jacareí