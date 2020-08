Fiscais da Prefeitura são essenciais na luta contra a covid-19

Dias melhores



Confira a íntegra do depoimento do agente fiscal do DFPM Rodrigo de AndradeComo é seu dia a dia? Sua jornada diária?



O dia a dia dos agentes públicos dos setores de fiscalização da administração municipal envolve grandes desafios. Saímos de nossas casas com o dever e o objetivo de fiscalizar o cumprimento das regras e normas da legislação, ao mesmo tempo em que conciliamos com o trabalho humanizado de prevenção e orientação para a situação atual da sociedade. Enfrentamos e encaramos bons e maus momentos num trabalho em que nenhum dia é igual ao outro.



Como é para você trabalhar quando todos estão em casa?



Naturalmente que para alguns servidores enquadrados como essenciais não é uma situação fácil. Todo ser humano possui no seu íntimo a noção do medo e receio, principalmente quando estamos sujeitos, ou possuímos familiares próximos, ao risco trazido e gerado por esta pandemia. Porém, entendemos a natureza de nosso trabalho e procuramos encará-lo não como uma obrigação e, sim, como um serviço prestado à população. Esta visão torna mais fácil encarar os desafios de nossa rotina profissional.



Você teve um novo entendimento sobre a sua profissão, sobre o quanto ela é essencial para a manutenção da vida na cidade, do ir e vir?



Com todo certeza. Esta situação inédita que vivemos deveria fazer todo profissional refletir tanto como indivíduo quanto no âmbito coletivo. Não é diferente com a função da Fiscalização de Posturas. Esse cenário mundial e, ao mesmo tempo tão presente localmente em nosso cotidiano, fez despertar ainda mais o exercício de empatia para com o próximo. Nossa profissão, assim como todas outras essenciais nesta linha de frente de combate à pandemia de covid-19, ultrapassa a realização de rotinas burocráticas e administrativas para se tornar fundamental no cumprimento de regras que visam, acima de tudo, a manutenção da vida, o direito dos cidadãos e o convívio organizado da sociedade.



E como se sente em fazer parte disso de forma tão relevante e essencial?



Não há dúvidas que todos entramos neste ano de uma maneira e sairemos diferentes de alguma maneira. Há o lado negativo de tudo que está ocorrendo, mas prefiro concentrar-me no lado positivo. Fazer parte de tudo que está ocorrendo nos faz meditar sobre como contribuímos individual e coletivamente para a sociedade, como exercemos nossos direitos e deveres como cidadãos, como desenvolvemos nosso trabalho profissional e, principalmente, o quão benéfico é nosso relacionamento interpessoal. Acredito que, ao passar tudo isso, se faz importante ter a convicção de que nos tornamos melhores e aprendemos a enfrentar as dificuldades como base para construir um futuro melhor.



Que história vai contar para outras gerações sobre esse momento quando se aposentar?



Podemos dizer que as gerações anteriores às nossas já enfrentaram grandes, e talvez, até maiores desafios como guerras mundiais, pandemias mortais e caos financeiro no século passado. Estudamos sobre isso, ouvimos histórias e agora estamos vivenciando por conta própria. Anos à frente, poderemos contar nossas próprias histórias, nossas próprias experiências e, em resumo, passar a outros que sofremos e sobrevivemos. E também ter a consciência de que muitos puderam ter suas vidas continuadas, garantidas e até geradas em razão do esforço e comprometimento que nós realizamos agora.



Esta situação mudou sua percepção de vida, morte, saúde? Se sim, como?



Conceitos religiosos e biológicos atestam que o homem é pó. E, de fato, a vida é muito curta, é breve. Essa situação nos faz refletir sobre isso. O ser humano não é super-herói, não é imortal. Muitos nesse cenário vimos pessoas saudáveis adoecerem, pessoas fortes partirem de uma hora para outra e restou a dor e a lembrança. O que faz o ser humano forte não é sua constituição. A força humana vem da união, de acreditar num ideal, num futuro melhor. Precisamos ter a percepção de encarar a vida com um objetivo, de entender nosso papel e de acreditar que temos um futuro e um propósito maiores.



E o que você sonha para São José daqui para frente? O que você gostaria que aprendêssemos com essa experiência?



Uma grande lição dessa experiência é que fomos feitos para viver juntos em união. A vida é boa quando estamos felizes, mas a vida é muito, muito melhor quando fazemos outros felizes.Peço licença para sonhar para São José e para o mundo os versos de uma famosa canção na qual imagino todas as pessoas vivendo a vida em paz, todas as pessoas partilhando todo o mundo e o mundo viverá como um só.Dizem que sonhar é viver. Então, desejo que todos em nossa cidade sonhem intensamente.