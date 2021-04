Filme mostra reinvenção de artistas circenses para se manter em atividade durante pandemia

Dirigido por Fabio Alba, ‘Hoje Não Teremos Espetáculo’ será lançado nesta sexta (23), às 14h, no canal da Oversonic Filmes no YouTube

Para contar um pouco da luta dos artistas circenses para se manterem em atividade em tempos de pandemia, o cineasta Fabio Alba produziu o iminidocumentário “Hoje Não Teremos Espetáculo”. A produção traz depoimentos, entrevistas e cenas do cotidiano de palhaços, malabaristas e equilibristas, entre outros astros do circo. O filme será lançado nesta sexta (23/04), às 14h, no canal da Oversonic Filmes no Youtube.

Em cena, artistas contam como tiveram de se adequar ao novo normal, levando seu talento do picadeiro para as esquinas e depois para novos espaços, como veículos adaptados as mídias virtuais. O documentário expõe a realidade das ruas, os desafios contra as adversidades, o preconceito de parte do público e os mecanismos desenvolvidos para driblar os contratempos e continuar apresentando ao respeitável público um pouco de tradição, diversão e arte.

O filme também aborda a trajetória dos artistas, com histórias e experiências de cada um, as superações e o surgimento das “lives” como forma de atingir a plateia nos tempos de isolamento social e medidas de restrição para prevenção contra a Covid-19.

‘Hoje Não Teremos Espetáculo’

Com roteiro e direção de Fabio Alba, “Hoje Não Teremos Espetáculo” tem produção de Aline Reis, câmera por Bruno Galan e som por Vitor Friggi. Cibele Tomaz, Nilton Malabares, Anthony Aquino, Nathalia Catarina e Edilson Pereira foram os artistas convidados. A exibição conta com tradução para Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), por Flavia Lotufo.

Sinopse

O minidocumentário “Hoje Não Teremos Espetáculo” mostra um pouco da realidade de artistas formados no circo que se reinventam como artistas de rua. Depoimentos dos participantes mostram um recorte da realidade de cada um, os desafios, o preconceito que sofrem e as alternativas criativas para continuar na ativa, ganhando o seu pão, especialmente em tempos de pandemia e isolamento social.

Lançamento do filme “Hoje não Teremos Espetáculo”

Direção: Fabio Alba

Data: sexta (23/04)

Horário: 14h

Local: canal Oversonic Filmes, no Youtube