Filme da Nova Fiat Strada, estrelado por Elvis Presley, estreia em inédita explosão crossmedia

Ícones são atemporais, mas para trazê-los à modernidade de uma maneira contemporânea é necessário um plano que dialogue com os tempos atuais. Com isso em mente, a Fiat apresenta a campanha integrada para o lançamento da Nova Fiat Strada, ícone das picapes, que revive Elvis Presley, Rei do Rock, de um jeito completamente inovador. Com o conceito “Nova Fiat Strada. A Lenda se Superou”, a Fiat desenvolveu, em parceria com a Globo e agência Leo Burnett TM, uma estratégia que empodera o público, tornando-o parte da história para dar início a uma explosão de conteúdos multiplataforma.

Para fazer com que a Fiat Strada fosse assunto de maneira orgânica, a marca reuniu personalidades como Fábio Porchat, Vitão, Thaeme, Carol Barcellos e Joaquim Lopes em uma animada conversa por vídeo conferência para lançar de um modo inusitado a superprodução publicitária protagonizada por um Elvis ainda mais incrível, contracenando com a líder absoluta de vendas entre as picapes brasileiras.

Após o filme “A Lenda”, produzido pela Alice Filmes, ser divulgado na Live pelos influenciadores digitais, ele estreou em uma veiculação inovadora e crossmedia nas plataformas da Globo. O filme foi divulgado nesta sexta-feira (10) no intervalo do Jornal Nacional, nos canais Globo na TV por assinatura, no Globoplay e plataformas digitais (G1, GE e Gshow). Foi criada também uma estratégia adicional em todas as redes sociais da Fiat e outros players, promovendo uma emblemática chegada da nova Fiat Strada para todo o Brasil.

“Neste importante lançamento, criamos um ecossistema completo para mostrar como é possível uma lenda se superar. De maneira grandiosa, mostramos como o cliente sempre está em primeiro lugar para a Fiat e dividimos o filme com ele antes mesmo de veiculá-lo na mídia tradicional. Depois de a Fiat Strada virar assunto no digital, promovemos uma verdadeira explosão multicanais, que apresenta de maneira integrada a versatilidade, força e tecnologia deste carro pensado para superar as expectativas dos clientes”, explica Frederico Battaglia, Diretor de Brand Marketing Communication da Fiat Chrysler Automóveis (FCA) para a América Latina.

Campanha crossmídia

Para apresentar a campanha de maneira integrada e gerar sentimento de pertencimento pelo público, a Fiat desenvolveu uma estratégia com influenciadores. Na ação, foram convidados o apresentador Fábio Porchat, o cantor Vitão, a cantora Thaeme, a jornalista Carol Barcellos e o ator Joaquim Lopes. Vindos de segmentos diferentes, cada um acionou a sua base de fãs e gerou engajamento em torno da Nova Fiat Strada.

Fábio Porchat

A partir de um storytelling dinâmico, Fábio Porchat compartilhou sem querer o link de uma reunião no Zoom que ele faria com Vitão e Thaeme. De maneira descontraída, o trio ensaiou o sucesso “Blue Suede Shoes” de Elvis Presley. Após perceber que a reunião tinha sido “invadida”, ele dividiu com todos os presentes na videochamada o filme especial de dois minutos do lançamento da Nova Fiat Strada.

Depois da exibição do conteúdo, o movimento se expandiu. Carol Barcellos e Joaquim Lopes, que já haviam entrado na conversa com o vazamento do link, também postaram em suas redes sociais o filme da campanha.

De maneira integrada, enquanto o assunto esquentava nas redes sociais, a campanha da Nova Strada teve sua primeira inserção multiplataforma, com veiculação simultânea no intervalo do Jornal Nacional (com break exclusivo), nos canais Globo da TV por assinatura, plataformas digitais e on demand.

“Em nossa busca constante por inovação e performance, procuramos sempre entender qual o produto certo para garantir o melhor resultado para nossos clientes. Nessa parceria com a Fiat e a agência Leo Burnett TM construímos uma estratégia de grande impacto, através do Globo Max, que nos permite falar com mais de 40 milhões de pessoas em um minuto. É um potencial extraordinário, calcado em dados, e que faz total sentido para esse lançamento tão importante para a marca, impactando consumidores diferentes em todas as plataformas da Globo.”, comenta Eduardo Petribu, Diretor de Negócios para Financeiro e Auto da Globo

Para sustentar o assunto e fazer uma inserção contextualizada, a Fiat, em parceria com a Globo, também levará a Fiat Strada para o programa Papo de Segunda, do GNT, de segunda-feira (13). Por também ser comemorado o Dia do Rock na data, Porchat usará a celebração como gancho para dividir com os outros apresentadores como foi toda a grande ação para o lançamento da Nova Fiat Strada.

Com período de veiculação até agosto, a campanha tem um ecossistema de divulgação completo que contempla vídeos com diferentes tempos, vinhetas especiais, variadas peças para determinadas fases do funil de compra, product placement e toda a cadeia de mídia e conteúdo.

Para fazer o conteúdo chegar na hora certa para o público correto, foram desenvolvidas peças especiais nos canais oficiais da Fiat no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Separadas pela temática “Work” e “Play”, as publicações estabelecem conversas tanto com o comprador da Fiat Strada que a usa para o trabalho quanto com o cliente que utiliza o carro para passeios.

Filme

Por trás do palco mostram-se passos firmes e a pergunta: “A Lenda Voltou?”. Em ritmo enérgico, aparece a resposta que a “Lenda se superou” e surge um Elvis Presley rejuvenescido, apresentando-se em um show até sair de cena, surpreendentemente, com uma Nova Fiat Strada vermelha. No decorrer do vídeo, produzido em parceria com a Alice Filmes, o astro percorre estúdios de gravação convidando covers para pegarem carona com ele, lutando com samurais, cruzando a lua com a caçamba cheia, atravessando um deserto e terminando o trajeto cinematográfico de maneira apoteótica no evento de lançamento da própria Nova Fiat Strada.

“Blue Suede Shoes”

Embalado pela música “Blue Suede Shoes”, a produção em plano sequência mostra de um jeito ágil e sedutor os principais features atualizados da Nova Fiat Strada: design inovador, mais espaço com 4 portas e 5 lugares; conectividade wireless; maior capacidade de carga e sistema avançado de tração (TC+).

Confira neste link o vídeo completo de dois minutos:

“É uma honra ajudar a colocar de pé a campanha do principal lançamento do ano na Fiat. Uma campanha à altura da história dessa marca inspiradora. É um sopro de que a criatividade, a excelência de produção e as lendas, Fiat Strada e Elvis, não morrerão jamais”, afirma Pedro Prado, VP de Criação da Leo Burnett TM. “Criar uma lenda leva tempo. Para a Fiat Strada, significa 20 anos de liderança. Para recriar o Elvis, trabalhamos muitos meses mudando, aperfeiçoando e evoluindo. É um trabalho intenso, mas só é possível quando cliente, agência e produção falam a mesma língua.”, complementa Tomas Correa, Diretor de Criação da Leo Burnett TM.

Produção

Seguindo os mais rigorosos padrões de segurança e captada em fevereiro de 2020, antes da expansão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a produção envolveu mais de 600 pessoas entre equipe e elenco, três locações e seis dias de gravações. Procurando garantir os trejeitos, aparência e características do Elvis, a produtora uniu tecnologia e a participação de um dos principais sósias do artista – encontrado em Missouri, nos Estados Unidos, campeão de um concurso mundial realizado pela família Presley em 2013, que teve o seu rosto substituído por um totalmente construído e aplicado em computação, baseado em cenas reais tiradas de apresentações e filmagens de shows do Elvis de 1968.

“Criar o ambiente perfeito para acomodar toda criatividade do projeto, com as necessidades especiais de pós-produção para garantir o melhor Elvis em cena, da forma mais natural e fluida possível, foi um dos nossos maiores desafios”, destaca Wal Tamagno, sócio e produtor-executivo da Alice Filmes.

Conheça mais sobre as ações da Fiat nos canais digitais:

Facebook: https://www.facebook.com/fiatbr

Instagram: https://www.instagram.com/fiatbr/

Twitter: https://twitter.com/FiatBR

YouTube: https://www.youtube.com/user/fiat

Ficha Técnica

Agência: LEO BURNETT NEO COMUNICACAO LTDA

título: a LENDA

Produto: NOVA FIAT STRADA

Anunciante : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

CCO: MARCELO REIS

VP/ECD: PEDRO PRADO E WILSON MATEOS

DIRETOR GERAL DE CRIAÇÃO: PEDRO UTZERI

DIRETOR DE CRIAÇÃO: TOMAS CORREA

DIRETOR DE INTEGRAÇÃO DIGITAL: DENIS GUSTAVO

DIRETORA DE CONTEÚDO: ANDREZA AGUIAR

REDATOR: Thiago Lins, Renato Ramalho E Luis Rombino

DIRETOR DE ARTE: Fernando Lyra, Rachel Lucchesi E Natalia Soares

DIRETORA DE PRODUÇÃO INTEGRADA: MARIA FERNANDA MOURA

RTV: MARIA FERNANDA MOURA, RITA COSTA e Patricia Cosmo

MONTAGEM E MOTION agencia: Chrystian danucalov, Matheus Basilio E NECO Costa

ARTBUYER: MAURO MOURA

PROJETO DIGITAL: PEDRO RAIS E KATIA ROSA

CONTEÚDO: GUIDO MICHAELIS, CAIQUE DANTAS, HENRIQUE XAVIER, FABIO FÁVERO, GABI ARAUJO, NAYARA KEULLEN E WAGNER XIMENES

ATENDIMENTO: Fabio Brito, Karol Alberti, LUISA PRADO, MAIRA CAVALCANTE, CECILIA ELIA, VITOR BORRAGINE, RAQUEL THOMAZ, GIOVANNA RODRIGUES, Jessica Saravalli e henrique assis

MÍDIA: andreA HIRATA,Daniela Franco, Carolina Trettel, PAULA RICARTE, BIANCA MALFATTI, LAURA ANDRADE E GUILHERME LEAO

PLANEJAMENTO: Tiago Lara, caio costa, Daniel Dante, MURILO FEDELE, BRUNO OLIVETTI, Doélio Bergamo e guilherme anchieta

APROVAÇÃO FIAT: Frederico Battaglia, Maria Lúcia Antonio, Ana Brant, nathalia aguiar, CAMILA RAPINI E MARINA MARIA

MÍDIA FIAT: Denis Onish e Debora Dauanny

Produtora de imagem: Alice Filmes

Diretor: Felipe Mansur

Produtor: Wal Tamagno

Diretor de Fotografia: Pierre de Kerchove

Direção de Arte: Guilherme Marini e Martino Piccinini

Assistência de Direção: Michelle Lutfy e Luciana Camargo

Produção Executiva: Victor Alloza, Fernanda Laignier e Bruna Nogueira

Equipe de Produção: Fabio Arisaka, Felipe Rayol, Mayara Sandow e Izabella Araujo

Produção de Locação: Fabrício Marinho

Produção de Elenco: Claudia Secaff

Produção de Figurino: Marina Vieira

Produção de Objetos: Manuela Tossi

Maquiagem: Fabiana Mizukami

Coordenador de pós-produção: Carol Rye

Montador: Rodolpho Ponzio

3D Parede / Motion: Voodoo House

3D Elvis: Invisible Works

Pós-produção: Nash VFX

Produtora de som: Quiet City Music+Sound

Produtor musical: Chris Jordão e Darren Solomon

Sound design e Finalização: Marcos Moretto e André Melges

Atendimento: Xanna D’aguiar, Karina Vadasz e Ivis Silva

Mídia Impressa/Digital

Composição fotoilustrada com carros: Lightfarm Brasil

Ilustrações Elvis Presley: Sattu Rodrigues

Licenciamento de Imagem: Platinum Brasil

Direitos sobre Propriedade Intelectual, Nome e Imagem Elvis Presley: Authentic Brands Group, LLC & Elvis Presley Enterprises, LLC

Música: Blue Suede Shoes

Editoras: Kobalt Music Pub LTD (P) MPL Music Publishing, Inc. c/o Carl Perkins Music, Inc.

Gravadora: Sony Music

Elvis Presley

Fotos :Divulgação