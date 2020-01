Filipe Toledo visita a Hurley no Brasil

A temporada 2020 já começou para o surfista Filipe Toledo. O top 4 do Championship Tour (CT) está em São Paulo para testes, exames e iniciando a preparação física. Também aproveita para visitar os patrocinadores e nesta semana esteve na sede da Hurley no Brasil. Acompanhado do novo manager para negócios no Brasil, Luiz Henrique Campos, ele foi ao escritório da Nacional Company, detentora da licença da marca no País há cerca de 16 anos e comandada pelo empresário Edimilson Benzoni.

Surfista Filipe Toledo

Na ocasião, Filipinho conversou com toda a equipe da marca no Brasil e para renovar os itens de seu armário, com itens da coleção de verão. “É sempre bom interagir com quem nos apoia, acredita no nosso trabalho, como é a Hurley. Quero aproveitar para agradecer a todos pela torcida que tive em 2019”, falou o surfista, que tem contrato com a Hurley, seu patrocinador principal, até 2024. “Sem dúvida, é uma marca que investe e fico feliz em fazer parte desse time”, elogia.

Filipe vem fazendo todos os exames clínicos e testes físicos para estar preparado para a nova temporada e diz estar confiante. “Espero que a gente possa estar lá brigando e fazendo história, mantendo o Brasil no topo. Agora é buscar evolução. A pré-temporada está bem focada, montando planejamento para o ano todo. Já iniciamos início aos treinamentos e acho que essa parte de treinos de base é bem importante e temos trabalhado forte nisso”, comenta Filipe, que vem treinando com o coach de alta performance, Eduardo Takeuchi.

ESPIRITO SANTO – Antes de São Paulo, o atleta esteve no Espírito Santo, visitando a família da esposa Ananda Marçal, e voltará para a capital capixaba, para duas sessões de autógrafos no dia 7 de fevereiro, na Cabana Surf Classic, no Jardim Camburi, das 18 às 19h, e dia 8, na Bahamas Shopping Vila Velha, no mesmo horário.

Filipe Toledo Surf Store

Já no dia 31 (sexta-feira), Filipinho estará em sua terra natal, Ubatuba, para inaugurar a Filipe Toledo Surf Store, com direito a um campeonato para surfistas locais das categorias de base, a partir das 8h, e sessão de autógrafos, das 16 às 17h. Filipe estreia no CT no dia 26 de março, no Corona Open Gold Coast, na Austrália.