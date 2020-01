Filipe Toledo prestigia inauguração oficial de loja com o seu nome em Ubatuba

O bom filho a casa torna. Top 4 do Circuito Mundial de Surf, Filipe Toledo estará em Ubatuba, no litoral paulista, no próximo dia 31 para inaugurar oficialmente a loja com seu nome. Para comemorar a abertura oficial da Filipe Toledo Surf Store, o ídolo da Cidade realizará um campeonato de surf para a nova geração local, com até 14 anos, mostrando um de seus desejos, o incentivo ao surf.

A loja de frente para o mar, na Praia Grande, já funciona desde novembro e agora terá sua inauguração oficial com a presença do ídolo, incluindo uma sessão de autógrafos para o público, das 16 às 17 horas, embalada pelo som da Banda Engrenagem. Logo após, será realizado o coquetel para convidados e parceiros oficiais do empreendimento, com animação da DJ Beea.

Ubatuba

A competição será realizada em frente à Filipe Toledo Surf Store e Filipinho, inclusive, vai ao mar com a garotada em uma bateria demonstração. O campeonato, em parceria com a Associação Ubatuba de Surf (AUS), é voltado para atletas que estão no ranking do Circuito Municipal, com três categorias em ação: a feminina sub12 e as masculinas sub12 e sub14.

As inscrições devem ser feitas até o dia 29 na Filipe Toledo Surf Store, à Avenida Atlântica 528, loja 6, Boulevard DNA, de frente para o mar, na Praia Grande. Ao se inscrever, o atleta deve entregar dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), que serão doados a entidades assistenciais da Cidade, como o Projeto Namaskar.

Filipe Toledo

Atualmente morando em San Clemente, na Califórnia/EUA, Filipe mantém os vínculos com a cidade onde cresceu, aprendeu a surfar e iniciou a sua carreira. Participa e colabora ativamente com o projeto social Namaskar e agora conta com a loja com seu nome, justamente na praia onde aprendeu a pegar ondas.

A partir da Filipe Toledo Surf Store, o top do CT pretende realizar outros projetos pessoais, como a realização de uma etapa do Mundial Qualifying Series (QS), em Ubatuba, para dar oportunidades aos atletas brasileiros. “Vai ser muito legal estar de volta a Ubatuba e queremos aproveitar esse novo espaço para apoiar o surf. Vamos trabalhar para ajudar o surf brasileiro e destacar ainda mais Ubatuba”, comenta Filipe. “É a cidade que amo e que sempre quero estar perto”, reforça.

Junto com o campeonato, será realizado uma exibição de telas dos artistas Adriano Art, Tiago Mendes e Jeferson Guedes, o Jefinho, da Godblessart. Na loja, quem comprar qualquer produto Hurley, ganhará uma camiseta personalizada (promoção válida até o termino do produto). A Filipe Toledo oferece um mix completo de produtos, do vestuário a acessórios e equipamentos, contando como parceiros as marcas Hurley, Nike SB, Stance, Oakley, Monster, GoPro, FCS, Fu Wax e pranchas Sharp Eye.

Filipe Toledo Surf Store

Endereço: Avenida Atlântica 528, loja 6, Boulevard DNA, na Praia Grande, Ubatuba – https://goo.gl/maps/eFg5HBLrihESDr959

Horário: 9 às 20h

Instagram: @filipetoledosurfstore

Informações sobre o campeonato pelo whats: (12) 99798.8889.