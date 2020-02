Fila lança coleção em homenagem à Maria Esther Bueno no Rio Open

A coleção cápsula estará disponível na pop-up store da marca durante a competição

Parceira do Rio Open pelo quarto ano consecutivo, a Fila dispensa apresentações aos amantes do tennis. Há mais de 100 anos a marca está presente no esporte, mudando o jogo e se reinventando a cada ano. Em 2020 não será diferente: além das consagradas peças do torneio, foi criada uma coleção especial em homenagem ao maior ícone do tennis feminino brasileiro, Maria Esther Bueno.

A coleção Fila + MEB foi feita com FPS50 e tecidos flow que ajudam na respirabilidade da pele, tudo pensado para os jogos na quadra. Também contará com camisetas 100% algodão, tops, skorts, vestidos, regatas e jaquetas, variando as cores e estampas entre o logo da collab e ilustrações da tenista em quadra, além de acessórios como viseira, boné, munhequeiras e testeira.

Maria Esther Bueno

“Sem dúvidas a Maria Esther foi uma mulher excepcional, que mudou o jogo como ninguém. Apesar de ter feito diversas cirurgias no braço, não desistiu, seguiu superando os próprios limites e conquistou mais de 500 títulos. O fato dela poder, hoje, traduzir toda essa representatividade em um coleção é, para nós, motivo de grande orgulho”, comenta Natalia Gramari, gerente de marketing da Fila Brasil.

Rio Open

O Rio Open acontecerá entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro

FILA

Ao longo da metade do último século, a FILA esteve presente em momentos emblemáticos acompanhando pessoas extraordinárias em busca do verdadeiro esporte – aqueles que desafiam corajosamente os limites e as expectativas por meio de uma combinação perfeita de poder e elegância. Desde a sua humilde origem têxtil em Biella, na Itália, em 1911, até sua introdução histórica na quadra de tênis, em 1973, a marca sempre se orgulhou de criar designs tão diferenciados. Com uma filosofia de inovação e um compromisso com a performance e sofisticação, a FILA continua firmando estilos que são referências em design e funcionalidade. Visite www.FILA.com para ver a coleção completa de roupas, calçados e acessórios