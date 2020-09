Fiesp e Ciesp lançam o projeto Mediação Social

Em razão da pandemia de Covid-19 e do aumento significativo no número de conflitos entre empresas, que impactou de forma negativa os negócios e a economia do país, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp acaba de lançar o projeto Mediação Social. É um serviço que será gratuito até o fim do ano, para conflitos de até R﹩ 100 mil, voltado para empresas associadas ao Ciesp e aos Sindicatos filiados à Fiesp. A mediação se destaca por ser uma alternativa mais rápida e barata para solucionar disputas.

Projeto Mediação Social

Pesquisa realizada pela Câmara com 275 indústrias do estado de São Paulo revela que 47,6% delas estão envolvidas com algum processo judicial e, pelo menos 28,7%, têm ações de até R﹩ 100 mil. Entre as disputas ainda não judicializadas, 38,5% podem ser resolvidas por intermédio da mediação. Do universo pesquisado, 67,7% são micro e pequenas indústrias, 28%, médias e 4,4%, grandes.

Fiesp/Ciesp