Fiéis poderão participar novamente de missas no Santuário do Pai das Misericórdias

A partir desta terça-feira (02/02), o Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), volta a estar aberto para a participação presencial de fiéis apenas nas missas, exceto a de quarta-feira, às 20h, que permanece sem público, bem como o Terço da Misericórdia e a Quinta-feira de Adoração.

Santuário do Pai das Misericórdias

Sendo a atividade religiosa considerada essencial, nos termos da legislação vigente, e seguindo as recomendações da prefeitura municipal, o Santuário manterá o número de pessoas reduzido a 40% da capacidade máxima do espaço, e os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19: uso obrigatório de máscara; aferição da temperatura corporal na entrada; higienização constante das mãos com álcool em gel 70% e distanciamento social de 1,50m.

Canção Nova

As pessoas que fazem parte dos grupos de risco ou apresentam algum sintoma do novo coronavírus devem permanecer em casa. As missas continuam sendo transmitidas pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pela internet.