Fiat vence prêmio Excelência em Serviços ao Cliente

Eleição organizada pela revista Consumidor Moderno escolheu a marca pela sétima vez como melhor prestadora de serviços na categoria Automóveis

Pela sétima vez, a Fiat se destacou como uma das empresas que melhor se relacionam com o consumidor no Brasil. A marca é a vencedora na categoria Automóveis do XXI Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços aos Cliente.

O resultado foi divulgado na noite desta terça-feira (14) durante cerimônia em formato inédito e totalmente digital, que contou com uma live no YouTube.

“O prêmio reafirma o nosso maior compromisso: colocar o cliente em primeiro lugar. Nossa ideia é garantir variedade de oferta e acolhimento aos diferentes perfis do consumidor na escolha dos serviços. Mesmo com os desafios atuais e o momento transformador, é gratificante receber esse reconhecimento em nome de todos os nossos colaboradores”, afirma Luis Santamaria, diretor da Mopar.

A eleição é organizada pela revista Consumidor Moderno em parceria com o Centro de Inteligência Padrão (CIP) e a OnYou, uma das mais gabaritadas empresas em auditoria de qualidade do Brasil.

XXI Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços aos Cliente

O Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente é uma das mais renomadas avaliações do setor de atendimento ao consumidor no Brasil. Há mais de duas décadas, reconhece empresas e profissionais comprometidos com a excelência no relacionamento com os clientes a partir de estudo realizado durante meses, nos quais são avaliados os principais canais de contato e relacionamento de cada empresa com os seus consumidores, sempre considerando o desempenho de segmentos do mercado.

Fiat

Luis Santa Maria- Foto:Leo Lara

